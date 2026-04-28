В Кремле рассказали, как будет проходить парад на 9 мая в Москве

Песков: парад на 9 мая в Москве состоится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что парад в Москве на 9 мая состоится. По словам представителя Кремля, парад состоится с прохождением военной техники.

«Мы своевременно вас проинформируем», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Накануне Песков сообщил, что в Кремле позже проинформируют о визите зарубежных лидеров на парад Победы в Москву в текущем году.

22 апреля трибуны для гостей парада Победы, а также декорации начали монтировать на Красной площади в российской столице.

О своем участии в параде Победы в Москве ранее заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свой визит в Москву во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 12 апреля. Парад по случаю Дня Победы традиционно состоится на Красной площади 9 мая.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о приглашении президента США на празднование Дня Победы в Москве.