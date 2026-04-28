В Москве проведут воздушную часть парада Победы

В Москве проведут авиационную часть парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По информации ведомства, самолеты российских пилотажных авиагрупп пролетят во время авиачасти парада над Красной площадью 9 мая, а в завершение мероприятия штурмовики Су-25 раскрасят небо столицы в цвета флага России.

При этом парад на Красной площади пройдет без колонны военной техники.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позже проинформируют о визите зарубежных лидеров на парад Победы в Москву в текущем году.

22 апреля трибуны для гостей парада Победы, а также декорации начали монтировать на Красной площади в российской столице. Генеральная репетиция мероприятия на Красной площади запланирована на 7 мая.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о приглашении президента США на День Победы в Москве.