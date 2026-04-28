Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Москве проведут воздушную часть парада Победы

Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве проведут авиационную часть парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По информации ведомства, самолеты российских пилотажных авиагрупп пролетят во время авиачасти парада над Красной площадью 9 мая, а в завершение мероприятия штурмовики Су-25 раскрасят небо столицы в цвета флага России.

При этом парад на Красной площади пройдет без колонны военной техники.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позже проинформируют о визите зарубежных лидеров на парад Победы в Москву в текущем году.

22 апреля трибуны для гостей парада Победы, а также декорации начали монтировать на Красной площади в российской столице. Генеральная репетиция мероприятия на Красной площади запланирована на 7 мая.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о приглашении президента США на День Победы в Москве.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
