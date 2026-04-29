Помощник Путина подтвердил прибытие иностранных лидеров в Москву на День Победы

Ушаков: Фицо и другие зарубежные гости приедут на парад Победы в Москву

Иностранные лидеры приедут на парад Победы в Москву 9 мая. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Гости будут», — сказал чиновник.

По словам Ушакова, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в числе других иностранных гостей будет на параде

Фицо может приехать в Москву по случаю празднования Дня Победы на автомобиле. 19 апреля политик подтвердил планы посетить Москву в День Победы. При этом он сообщил, что Литва и Латвия вновь запретили ему лететь в Россию через их территорию, а позже о закрытии неба объявила и Эстония.

Также лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в эфире Радио и телевидения Республики Сербской (РТРС) заявил о намерении поехать на парад Победы в Москве.

