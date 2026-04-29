В Кремле пообещали огласить список зарубежных лидеров, которые приедут на парад Победы

Кремль своевременно проинформирует, кто из зарубежных лидеров приедет на парад Победы в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы своевременно проинформируем, пока мы не готовы точно сказать. Но финальный список мы, конечно же, заранее огласим», — сказал он.

До этого Песков объяснил, что решение провести парад Победы в Москве без военной техники связано с террористической активностью Киева. По данным Минобороны РФ, мероприятие пройдет не только без колонны военной техники, но и без участия воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ, а также кадетских корпусов. Однако авиационная часть парада все-таки состоится.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что иностранные лидеры посетят парад Победы. По его словам, мероприятие посетит, в частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Фицо может приехать в Москву к 9 мая на автомобиле, поскольку Литва и Латвия запретили ему лететь в Россию через их территорию, а позже о закрытии неба объявила и Эстония.

Также лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил о намерении поехать на парад Победы в Москве.

Ранее в Гидрометцентре раскрыли тайны управления погодой на 9 Мая.

 
Теперь вы знаете
Маркировка, реестры и новые ГОСТы: что изменится для бизнеса и ИП с 1 мая
