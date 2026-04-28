В Минобороны рассказали, кто не будет участвовать в параде 9 мая в Москве

Минобороны: в 2026 году парад на Красной площади пройдет без колонны техники
Парад на Красной площади в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет без колонны военной техники. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», — уточнили в ведомстве.

22 апреля трибуны для гостей парада Победы, а также декорации начали монтировать на Красной площади в российской столице.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль объявит список гостей парада ко Дню Победы после получения подтверждений от них.

Он уточнил, что в Москве рассчитывают принять на праздновании 9 Мая представителей дружественных стран. Генеральная репетиция мероприятия на Красной площади запланирована на 7 мая.

До этого лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в эфире Радио и телевидения Республики Сербской (РТРС) заявил о намерении поехать на парад Победы в Москве.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что готов снова принять участие в майских торжественных мероприятиях в российской столице.

Ранее в Госдуме заявили, что у ВСУ нет шансов сорвать парад Победы.

 
