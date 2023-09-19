В России ввели цифровые паспорта: зачем они нужны и какие есть риски

Президент Владимир Путин приравнял сведения о документах на «Госуслугах» к предоставлению бумажной версии паспорта. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Как утверждал ранее глава Минцифры Максут Шадаев, технология безопасна, согласована с ФСБ и позволяет в «80% бытовых случаев» использовать данные со смартфона. Что известно о цифровых паспортах и какие есть риски у нововведения — в материале «Газеты.Ru».

Предъявление документов, удостоверяющих личность, в электронной форме с помощью мобильного приложения «Госуслуги» будет приравнено к предоставлению паспорта. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации, его подписал президент России Владимир Путин. Указ вступил в силу со дня опубликования.

«Установить, что представление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина <...>, либо иных документах, выданных <...> государственными органами <...>, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» приравнивается в случаях, определенных правительством <...> к предъявлению указанных документов», — говорится в указе.

За гражданами остается право использовать любой вид документа, бумажный или электронный. Данные, содержащиеся в приложении, будут зашифрованы. Доступ к сведениям получат юрлица, одобренные Минцифры.

Президент поручил правительству за три месяца согласовать с ФСБ перечень документов, которые можно будет предъявлять с помощью приложения, а также порядок его использования и обработки предоставленных сведений.

Накануне в Минцифры уточнили особенности работы цифрового паспорта. Отмечается, что данные приложения не заменят бумажных документов. Там отметили, что цифровые копии удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта можно использовать вместо бумажных оригиналов только в отдельных бытовых случаях.

Как это работает

В феврале 2023 года руководитель Минцифры Максут Шадаев предложил ввести цифровое удостоверение личности с использованием «Госуслуг».

«Это работает очень просто: вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения «Госуслуг» проверяет ваш возраст либо фамилию, имя, отчество», — объяснял Шадаев.

Министр отмечал, что в «80% бытовых случаев» это позволит россиянам использовать смартфон вместо паспорта. По его словам, разработанная Минцифры технология безопасна и согласована с ФСБ.

Президент поддержал предложение Минцифры. Путин тогда отметил, что «такие сервисы в большой степени востребованы и нужно ускорить их внедрение».

В 2021 году министерство планировало ввести цифровой паспорт в виде пластиковой карты с чипом. Предполагалось, что москвичи смогут получить такой документ с 1 декабря 2021 года, в остальных регионах — не позднее 1 июля 2023 года. Forbes писал, что к июню 2022 года проект заморозили из-за конфликта на Украине и антироссийских санкций. Собеседники Forbes тогда связали остановку проекта нехваткой чипов и дороговизной новых носителей. Позднее Шадаев заявил о переносе запуска цифровых паспортов из-за «более насущных проблем».

Не все ждут цифровых паспортов

За время разработки нововведения выросло число его противников. Так, по данным опроса исследовательского центра портала SuperJob, если в 2019 году 28% респондентов считали, что цифровизация личных документов не нужна, то в 2023 году их доля увеличилась до 40%.

Лишь 27% опрошенных хотели бы иметь в телефоне документ, который мог бы заменить паспорт (при этом отменять бумажный документ не планируется), более половины (58%) отказались от этого, 15% — затруднились с ответом.

В разговоре с порталом «360» эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов выразил мнение, что внедрение цифровых паспортов в России может повлечь риск утечки данных из баз.

«Все мы знаем про утечки даже из баз данных крупнейших IT-компаний. Что касается портала госуслуг или других информационных платформ, то там утечки тоже бывали, при этом не всегда из-за невнимательности или оплошности сотрудников. Просто всегда есть мошенники, которые ищут уязвимости», — считает эксперт.

Он при этом отметил, что цифровые документы при соблюдении высокого уровня безопасности станут большим шагом России в сторону цифрового будущего.

Электронные паспорта пытаются ввести в оборот в России уже около 10 лет, концепция проекта неоднократно менялась. В 2013 году премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил введение нового удостоверения личности гражданина, запуск планировался в 2025-м, а полный переход всех граждан — к 2030 году.

В 2018 году создание электронного паспорта вошло в нацпрограмму «Цифровая экономика». Планировалось, что выдача бумажных паспортов должна прекратиться уже в 2023 году. В мае 2020 года Минкомсвязь предложила провести в Москве эксперимент по использованию QR-кода в мобильном приложении вместо паспорта при использовании некоторых онлайн-услуг, например при заключении трудового договора или регистрации ИП. Концептуальный прорыв случился в ноябре 2020 года: тогда Шадаев заявил, что технологию QR-кодов протестировали в первую волну коронавируса. Эта технология и будет применяться на Госуслугах.