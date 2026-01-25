Размер шрифта
Россиянам расширили возможности использования цифрового паспорта

РИА Новости: цифровой паспорт можно применять в салонах связи и клиниках
Россияне смогут чаще использовать электронный паспорт для подтверждения личности — в том числе в салонах связи и медицинских учреждениях. Это следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

С 27 февраля начинается четвертый этап реализации президентского указа о внедрении «цифрового паспорта». Документ расширяет перечень ситуаций, в которых допускается предъявление электронного удостоверения личности через портал «Госуслуги».

Согласно новым правилам, граждане смогут подтверждать личность цифровым паспортом при получении услуг связи у операторов, а также при обращении в частные медицинские клиники — при условии, что ранее они были поставлены там на персонифицированный учет.

До этого сообщалось, что с конца декабря 2025 года россияне могут использовать цифровой паспорт в мобильном приложении «Госуслуги». В частности, его можно будет предъявить в банках и страховых компаниях. При этом использование цифрового документа в отделении банка будет возможно только при условии, что гражданин ранее уже был идентифицирован финансовой организацией в установленном порядке.

Возможность использовать электронный паспорт в отдельных случаях действует в России с сентября 2024 года. Расширение его применения направлено на упрощение взаимодействия граждан с организациями и сокращение необходимости предъявлять бумажные документы.

Ранее стало известно, что Центробанк введет единый QR-код для любых платежей.

