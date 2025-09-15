На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Национальный мессенджер МАХ запустил поддержку цифрового ID

Подтверждение личности стало доступно в мессенджере МАХ
Pogiba Alexandra/press.media/Global Look Press

Национальный мессенджер МАХ расширил функционал, добавив поддержку цифрового ID. Об этом сообщил председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы РФ Антон Горелкин.

По его словам, новая функция позволяет юридически значимым образом подтверждать персональные данные через систему «Госуслуг».

«Это юридически значимая система проверки тех или иных персональных данных, реализованная на базе «Госуслуг». Теперь при помощи мессенджера можно быстро подтвердить возраст или социальный статус в тех или иных жизненных ситуациях», — отметил Горелкин.

Он предположил, что в будущем цифровой ID можно будет использовать для подтверждения личности в гостиницах, кассах, а также по требованию сотрудников ГИБДД и полиции.

«Вариантов использования этой возможности множество – но, конечно же, это не значит, что национальный мессенджер МАХ полностью заменит паспорт и другие документы: их никто отменять не собирается», — уточнил он.

Функция доступна пользователям старше 18 лет с подтвержденной учетной записью в «Госуслугах», действующей биометрией в Единой биометрической системе (ЕБС) и смартфоном с камерой и сканером отпечатка пальца. При отсутствии биометрии ее можно зарегистрировать через загранпаспорт нового образца или в банке.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов подчеркнул важность внедрения цифрового ID. По его словам, это стало еще одним доказательством того, что все обещанное не осталось на уровне громких заявлений.

«Мы видим, как мессенджер постепенно превращается из платформы для общения в полноценный сервис, который объединяет в себе ключевые цифровые функции для граждан РФ», — сказал он.

По мнению эксперта, разработчики мессенджера делают акцент на безопасности и удобстве пользователей.

«В процессе реализации заявленных функций едва ли удастся избежать шероховатостей и сбоев, но главное – это четкое стремление к заявленной цели создания многофункциональной платформы, постоянная «работа над ошибками» и улучшение качества сервиса», — добавил он.

