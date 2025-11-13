На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам разрешат получать услуги в МФЦ без паспорта и очередей

В МФЦ появятся стойки самообслуживания с цифровым ассистентом
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В российских центрах «Мои документы» (многофункциональные центры или МФЦ) появятся стойки самообслуживания, которые позволят получать государственные услуги без участия сотрудников и предъявления паспорта. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Как уточнили в пресс-службе, новые терминалы будут оснащены цифровым ассистентом и интегрированы с государственной Единой биометрической системой. С их помощью можно будет подтвердить личность заявителя по биометрии, выбрать нужную услугу и получить документ — в бумажном виде или по QR-коду.

Первые такие стойки планируется установить в МФЦ Липецкой области уже в ближайшие месяцы. По оценке разработчиков, использование технологии ускорит процесс обслуживания граждан и снизит нагрузку на сотрудников центров.

В аппарате Григоренко отметили, что воспользоваться новым сервисом смогут пользователи, имеющие подтвержденную биометрию.

Проект стал частью платформы «Мигом», созданной на базе Единой биометрической системы. В рамках этой платформы также внедряются решения, позволяющие заселяться в гостиницы без паспорта, подтверждать возраст при покупке товаров с ограничениями, проходить предполетный контроль и садиться на поезд без дополнительных проверок.

Ранее в Совфеде напомнили о праве россиян на компенсацию расходов за детсады.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами