Россиянам разрешат получать услуги в МФЦ без паспорта и очередей

В российских центрах «Мои документы» (многофункциональные центры или МФЦ) появятся стойки самообслуживания, которые позволят получать государственные услуги без участия сотрудников и предъявления паспорта. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Как уточнили в пресс-службе, новые терминалы будут оснащены цифровым ассистентом и интегрированы с государственной Единой биометрической системой. С их помощью можно будет подтвердить личность заявителя по биометрии, выбрать нужную услугу и получить документ — в бумажном виде или по QR-коду.

Первые такие стойки планируется установить в МФЦ Липецкой области уже в ближайшие месяцы. По оценке разработчиков, использование технологии ускорит процесс обслуживания граждан и снизит нагрузку на сотрудников центров.

В аппарате Григоренко отметили, что воспользоваться новым сервисом смогут пользователи, имеющие подтвержденную биометрию.

Проект стал частью платформы «Мигом», созданной на базе Единой биометрической системы. В рамках этой платформы также внедряются решения, позволяющие заселяться в гостиницы без паспорта, подтверждать возраст при покупке товаров с ограничениями, проходить предполетный контроль и садиться на поезд без дополнительных проверок.

Ранее в Совфеде напомнили о праве россиян на компенсацию расходов за детсады.