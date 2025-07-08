Байкер и потомок купцов: чем известен новый глава Минтранса Андрей Никитин

Госдума одобрила назначение Андрея Никитина министром транспорта. Он получил приставку «и.о.» накануне, после снятия с должности главы Минтранса Романа Старовойта, а на протяжении предшествовавших пяти месяцев был заместителем руководителя министерства. Где родился и на кого учился Андрей Никитин, кем работал и каким был его путь к федеральной должности — в материале «Газеты.Ru».

Андрей Никитин — новый министр транспорта

Кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта предложил накануне Владимир Путин. 8 июля Госдума одобрила назначение, «за» проголосовали 408 депутатов. Теперь соответствующий указ должен подписать президент.

Никитин сменил на министерском посту Романа Старовойта. Тот был отправлен в отставку утром 7 июля. После обеда того же дня стало известно, что Старовойт покончил с собой. Тело обнаружили в Подмосковье, неподалеку от его припаркованной Tesla, рядом лежал наградной пистолет.

Сразу после этого несколько СМИ сообщили, что экс-министру грозило уголовное дело, связанное с его предыдущей работой на посту губернатора Курской области — о миллиардном хищении на строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

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В свою очередь газета «Ведомости» писала, что назначение Никитина и.о. министра вместо Старовойта не было экстренным. Якобы оно готовилось довольно давно, и ради него еще в феврале Никитин ушел в отставку с поста губернатора Новгородской области.

Биография Никитина: юные годы и семья

Новый министр транспорта России Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Киржаче Владимирской области (оттуда родом мать политика). На тот момент его родители учились в Московском институте управления имени Серго Орджоникидзе. И папа, и мама были прописаны в столичном общежитии, поэтому когда Андрей Никитин появился на свет в роддоме Киржача, в графе «место рождения» ему по прописке указали Москву, рассказывал сам чиновник в интервью ТАСС.

Когда супруги завершили обучение, молодая семья уехала в Челябинскую область, в Миасс. Там отец будущего политика работал заместителем начальника прессово-кузовного производства на заводе «УралАЗ». Мать делала карьеру на государственной службе: вначале — в администрации Миасса, затем — в Москве, в Минэкономразвития. Сегодня оба родителя Андрея Никитина на пенсии.

Также чиновник рассказывал, что у него в роду был столичный купец Никитин, занимавшийся торговлей головными уборами.

«Я ведь даже генеалогическое дерево нарисовал. Там нет людей суперзнатных или очень известных. Информацию порой собирал по крупицам <...> Думаю, гораздо интереснее не только изучать биографии великих князей и императоров, но и знать собственных предков, живших в то же время и что-то делавших для России. Каждый — в меру сил и способностей», — рассказывал будущий министр.

Образование

После школы Андрей Никитин поступил в Государственный университет управления. Во время учебы в 1998 году прошел стажировку в Госдуме РФ, был помощником председателя комитета по международным делам Владимира Лукина. Преддипломную практику Никитин проходил в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Виктора Казанцева.

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В 2001 году он успешно окончил Государственный университет управления. В 2005-м в этом же вузе защитил диссертацию по теме «Стратегия организационных изменений как инструмент эффективного управления: Теоретико-методический аспект», а в 2006-м закончил обучение в аспирантуре.

В 2007 году будущий политик получил степень магистра исполнительного делового администрирования (Executive MBA) Стокгольмской школы экономики.

У него также есть степень кандидата экономических наук.

Карьера: работа в бизнесе и переход на госслужбу

Параллельно с учебой Андрей Никитин начал работать в частных компаниях. С 2000 по 2001 год он занимал должность заместителя генерального директора московского ООО «Блок блэк» — фирма специализировалась на производстве и продаже компьютерных комплектующих. Затем занял пост заместителя генерального директора по развитию петербургского ООО «Теремок — русские блины».

В 2002 году Никитин перешел в инвестиционную компанию «Нефтегазинвест» Сергея Фахретдинова. В том же году он сменил место работы на ГК «Рускомпозит», объединившую предприятия по выпуску стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов. На разных должностях в этой группе компаний он проработал до 2011-го.

Также Никитин вел активную общественную деятельность. Он был членом Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Возглавлял комитет по производству композитных материалов межотраслевого совета, а также комитет по молодежному предпринимательству, координировал работу проекта «Качество дорог России».

В 2011 году Никитин перешел на государственную службу: он принял участие в открытом конкурсе на должность генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) и победил в нем.

11 августа того же года распоряжением правительства РФ его назначили руководителем агентства. Также Никитин вошел в состав наблюдательного совета АСИ, который возглавляет Владимир Путин.

Никитин руководил агентством до 2017 года включительно. За это время АСИ поддержало более 200 проектов в области промышленности, образования и социальной сферы, была разработана программа, направленная на упрощение ведения бизнеса в России, и национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

13 февраля 2017 года указом президента Никитин был назначен врио губернатора Новгородской области. На этой должности он сменил Сергея Митина, досрочно ушедшего в отставку.

10 сентября 2017 года Андрей Никитин победил на губернаторских выборах с 68,01% голосов .

Политическая карьера складывалась успешно. В 2022 году он переизбрался, набрав уже 77,03% голосов.

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Параллельно с губернаторской работой Никитин занимался семейной политикой на федеральном уровне. В 2024 году он занял должность главы комиссии Госсовета по направлению «Семья». Среди главных задач комиссии он называл стимулирование рождаемости и максимальное внимание к интересам семьи.

В феврале 2025 года Никитин покинул пост губернатора Новгородской области и пришел работать в команду министра транспорта Романа Старовойта, став его заместителем.

18 июня он возглавил в Минтрансе департамент цифровой трансформации.

7 июля президент Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта и назначил и.о. министра транспорта Андрея Никитина.

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Комментируя назначение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил рабочие качества Никитина и выразил уверенность в том, что политик будет «наилучшим образом способствовать тому, чтобы Минтранс России выполнял свои функции».

Личная жизнь и увлечения

Андрей Никитин женат. Его супруга — медик, кандидат наук, специализируется на лечении онкологических заболеваний. Пара воспитывает дочь младшего школьного возраста. Девочка увлекается рисованием. В 2022-м в семье родился сын.

Также политик увлекается мотоциклами. Как он признавался в одном из интервью, у него не было времени и возможности воплотить в жизнь эту мечту юности. Но в 2010-х, во время работы в АСИ, Никитин ее все-таки осуществил — решился после одной из рабочих встреч, на которой был неприятный разговор с высокопоставленным чиновником.

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«Помню, вышел я со встречи с руководителем, посулившим большие проблемы, и подумал: коль в будущем меня ждут такие риски, надо успеть еще что-то в жизни попробовать. Тут же отправился в ближайший автосалон и… купил мотоцикл. Правда, по неопытности сделал не самый удачный выбор <...> На нем и учился ездить. Нападался, конечно. Куда без этого?» — вспоминал он.

В 2015 году политик рассказывал Forbes, что состоит в неформальном мотоклубе Bad Boyz Moscow.

Звания и награды

Среди наград Андрея Никитина: