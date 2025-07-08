Байкер и потомок купцов: чем известен новый глава Минтранса Андрей Никитин

Андрей Никитин — новый министр транспорта
Кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта предложил накануне Владимир Путин. 8 июля Госдума одобрила назначение, «за» проголосовали 408 депутатов. Теперь соответствующий указ должен подписать президент.
Никитин сменил на министерском посту Романа Старовойта. Тот был отправлен в отставку утром 7 июля. После обеда того же дня стало известно, что Старовойт покончил с собой. Тело обнаружили в Подмосковье, неподалеку от его припаркованной Tesla, рядом лежал наградной пистолет.
Сразу после этого несколько СМИ сообщили, что экс-министру грозило уголовное дело, связанное с его предыдущей работой на посту губернатора Курской области — о миллиардном хищении на строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.
В свою очередь газета «Ведомости» писала, что назначение Никитина и.о. министра вместо Старовойта не было экстренным. Якобы оно готовилось довольно давно, и ради него еще в феврале Никитин ушел в отставку с поста губернатора Новгородской области.
Биография Никитина: юные годы и семья
Новый министр транспорта России Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Киржаче Владимирской области (оттуда родом мать политика). На тот момент его родители учились в Московском институте управления имени Серго Орджоникидзе. И папа, и мама были прописаны в столичном общежитии, поэтому когда Андрей Никитин появился на свет в роддоме Киржача, в графе «место рождения» ему по прописке указали Москву, рассказывал сам чиновник в интервью ТАСС.
Когда супруги завершили обучение, молодая семья уехала в Челябинскую область, в Миасс. Там отец будущего политика работал заместителем начальника прессово-кузовного производства на заводе «УралАЗ». Мать делала карьеру на государственной службе: вначале — в администрации Миасса, затем — в Москве, в Минэкономразвития. Сегодня оба родителя Андрея Никитина на пенсии.
Также чиновник рассказывал, что у него в роду был столичный купец Никитин, занимавшийся торговлей головными уборами.
«Я ведь даже генеалогическое дерево нарисовал. Там нет людей суперзнатных или очень известных. Информацию порой собирал по крупицам <...> Думаю, гораздо интереснее не только изучать биографии великих князей и императоров, но и знать собственных предков, живших в то же время и что-то делавших для России. Каждый — в меру сил и способностей», — рассказывал будущий министр.
Образование
После школы Андрей Никитин поступил в Государственный университет управления. Во время учебы в 1998 году прошел стажировку в Госдуме РФ, был помощником председателя комитета по международным делам Владимира Лукина. Преддипломную практику Никитин проходил в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Виктора Казанцева.
В 2001 году он успешно окончил Государственный университет управления. В 2005-м в этом же вузе защитил диссертацию по теме «Стратегия организационных изменений как инструмент эффективного управления: Теоретико-методический аспект», а в 2006-м закончил обучение в аспирантуре.
В 2007 году будущий политик получил степень магистра исполнительного делового администрирования (Executive MBA) Стокгольмской школы экономики.
У него также есть степень кандидата экономических наук.
Карьера: работа в бизнесе и переход на госслужбу
Параллельно с учебой Андрей Никитин начал работать в частных компаниях. С 2000 по 2001 год он занимал должность заместителя генерального директора московского ООО «Блок блэк» — фирма специализировалась на производстве и продаже компьютерных комплектующих. Затем занял пост заместителя генерального директора по развитию петербургского ООО «Теремок — русские блины».
В 2002 году Никитин перешел в инвестиционную компанию «Нефтегазинвест» Сергея Фахретдинова. В том же году он сменил место работы на ГК «Рускомпозит», объединившую предприятия по выпуску стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов. На разных должностях в этой группе компаний он проработал до 2011-го.
Также Никитин вел активную общественную деятельность. Он был членом Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Возглавлял комитет по производству композитных материалов межотраслевого совета, а также комитет по молодежному предпринимательству, координировал работу проекта «Качество дорог России».
В 2011 году Никитин перешел на государственную службу: он принял участие в открытом конкурсе на должность генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) и победил в нем.
11 августа того же года распоряжением правительства РФ его назначили руководителем агентства. Также Никитин вошел в состав наблюдательного совета АСИ, который возглавляет Владимир Путин.
Никитин руководил агентством до 2017 года включительно. За это время АСИ поддержало более 200 проектов в области промышленности, образования и социальной сферы, была разработана программа, направленная на упрощение ведения бизнеса в России, и национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
13 февраля 2017 года указом президента Никитин был назначен врио губернатора Новгородской области. На этой должности он сменил Сергея Митина, досрочно ушедшего в отставку.
10 сентября 2017 года Андрей Никитин победил на губернаторских выборах с 68,01% голосов.
Политическая карьера складывалась успешно. В 2022 году он переизбрался, набрав уже 77,03% голосов.
Параллельно с губернаторской работой Никитин занимался семейной политикой на федеральном уровне. В 2024 году он занял должность главы комиссии Госсовета по направлению «Семья». Среди главных задач комиссии он называл стимулирование рождаемости и максимальное внимание к интересам семьи.
В феврале 2025 года Никитин покинул пост губернатора Новгородской области и пришел работать в команду министра транспорта Романа Старовойта, став его заместителем.
18 июня он возглавил в Минтрансе департамент цифровой трансформации.
7 июля президент Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта и назначил и.о. министра транспорта Андрея Никитина.
Комментируя назначение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил рабочие качества Никитина и выразил уверенность в том, что политик будет «наилучшим образом способствовать тому, чтобы Минтранс России выполнял свои функции».
Личная жизнь и увлечения
Андрей Никитин женат. Его супруга — медик, кандидат наук, специализируется на лечении онкологических заболеваний. Пара воспитывает дочь младшего школьного возраста. Девочка увлекается рисованием. В 2022-м в семье родился сын.
Также политик увлекается мотоциклами. Как он признавался в одном из интервью, у него не было времени и возможности воплотить в жизнь эту мечту юности. Но в 2010-х, во время работы в АСИ, Никитин ее все-таки осуществил — решился после одной из рабочих встреч, на которой был неприятный разговор с высокопоставленным чиновником.
«Помню, вышел я со встречи с руководителем, посулившим большие проблемы, и подумал: коль в будущем меня ждут такие риски, надо успеть еще что-то в жизни попробовать. Тут же отправился в ближайший автосалон и… купил мотоцикл. Правда, по неопытности сделал не самый удачный выбор <...> На нем и учился ездить. Нападался, конечно. Куда без этого?» — вспоминал он.
В 2015 году политик рассказывал Forbes, что состоит в неформальном мотоклубе Bad Boyz Moscow.
Звания и награды
Среди наград Андрея Никитина:
- орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
- орден Александра Невского;
- медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней;
- благодарности президента Российской Федерации.