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Песков высказался о назначении Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса

Песков: Путин считает Никитина лучшим кандидатом в министры транспорта
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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин считает, что в настоящее время рабочий опыт Андрея Никитина наилучшим образом отвечает задачам, поставленным перед министерством транспорта. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В настоящий момент, по мнению президента, рабочий опыт Никитина будет наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство <...> выполняло свои задачи и функции», — сказал представитель Кремля.

7 июля российский лидер освободил министра транспорта РФ Романа Старовойта от занимаемой должности. Чиновник возглавил ведомство в мае 2024 года, а до этого пять лет занимал пост губернатора Курской области.

Исполняющим обязанности министра транспорта был назначен Андрей Никитин, с февраля текущего года работавший в должности заместителя главы Минтранса РФ. В этой роли он отвечал за цифровую трансформацию и стратегическое развитие транспортной отрасли.

Комментируя назначение Никитина, Путин выразил готовность поддержать его кандидатуру на должность министра транспорта. Но сначала такие кадровые перестановки должен одобрить парламент, подчеркнул глава государства.

Ранее президент РФ назвал транспорт одной из важнейших сфер деятельности в стране.

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