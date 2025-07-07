«Грозило до 20 лет колонии»: экс-глава Минтранса Старовойт покончил с собой в день увольнения

Романа Старовойта обнаружили мертвым через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. Как сообщает СК, политик покончил с собой, его тело нашли в автомобиле Tesla. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, которую он ранее возглавлял. Как сообщает SHOT, Старовойту грозило до 20 лет колонии. В Кремле при этом заявляли, что его увольнение не имеет отношения к утрате доверия.

Бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта нашли мертвым через несколько часов после объявления о его увольнении, обстоятельства его кончины устанавливаются, сообщил Следственный комитет.

Основная версия следствия — самоубийство . Изначально сообщалось, что счеты с жизнью экс-глава Минтранса свел дома в подмосковном Мякинино. Затем в Следкоме уточнили, что тело Старовойта нашли в его автомобиле Tesla в Одинцовском округе. Telegram-канал Baza при этом утверждает, что Старовойт покончил с собой в нескольких метрах от машины, а его тело было найдено в кустах неподалеку.

Экс-министра обнаружила мертвым его личная охрана, это произошло примерно в 15:00 мск. Смерть высокопоставленного чиновника подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с RTVI. При этом он отметил, что самоубийство произошло «достаточно давно».

В тоже время Telegram-канал Mash утверждает, что еще утром 7 июля Роман Старовойт пришел на работу в Минтранс и даже провел совещание примерно в то же время, когда появилась информация о его отставке. По данным канала, после этого он со всеми попрощался и поехал домой.

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Рядом с телом погибшего было найдено огнестрельное оружие, полученное в подарок от руководства МВД в 2023 году, пишет Mash. Старовойта наградили этим пистолетом за «содействие в выполнении задач».

«Приказ подписал министр МВД России Владимир Колокольцев, вручил пистолет начальник Управления МВД России по Курской области Виктор Косарев», — говорится в публикации.

Обнял на прощанье

В последний раз Роман Старовойт общался с родными два дня назад, передает Baza со ссылкой на источники.

«5 июля мужчина приехал на соревнования к своей дочери в поникшем состоянии, пробыл там менее часа, обнял ее и уехал. Больше с родными он на связь не выходил», – говорится в публикации.

close Telegram-канал Mash

Автомобиль экс-министра Tesla Model X обнаружен на парковке, как следует из опубликованных видео, сейчас с ним проводятся следственные действия.

«Авто — 2018 года выпуска. Ради нее Старовойт установил одну из первых электрозарядок в Курской области — на Красной площади», — отмечает Mash.

Возможная причина

Самоубийству Старовойта предшествовало увольнение по указу президента России Владимира Путина. Минтранс политик возглавил в мае 2024 года и успел проработать на посту чуть больше года.

«Могло вскрыться нечто неприятное»: Путин уволил главу Минтранса Старовойта Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса... 07 июля 12:48

Документ об отставке был опубликован на официальном портале правовой информации. В нем не указывалась конкретная причина увольнения. Политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что возможной причиной увольнения Старовойта стали проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял: эксперт допустил, что «могло вскрыться нечто неприятное для Старовойта, в том числе, возможно, его причастность к коррупции». В Кремле при этом заявили, что отставка министра не связана с утратой доверия.

Губернатором Курской области политик был в 2019–2024 годах. После его перехода в Минтранс врио главы региона стал Алексей Смирнов, который провел на посту меньше года, и в апреле 2025-го был обвинен в хищении более 1 млрд рублей из бюджетных средств, которые выделялись на оборонительные сооружения на границе с Украиной. Сейчас Смирнов и его заместитель Алексей Дедов арестованы.

close Губернатор Курской области Роман Старовойт осматривает строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Курской области, 2022 год РИА Новости

По данным Telegram-канала SHOT, именно Смирнов дал показания против Старовойта, заявив, что действовал в том числе по указу своего начальника.

«Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата)», — говорится в публикации.

При этом Mash сообщает, что поводом для подозрений в отношении Старовойта стало его разрешение потратить 19 млрд рублей из бюджета при строительстве фортификации.

«Формальным поводом для вопросов к нему стал тот факт, что подписи чиновника стоят под решением оперштаба Курской области, генподрядчиком которой была Корпорация развития Курской области. Ей разрешили потратить 19 млрд бюджетных рублей и самой определять субподрядчиков», — говорится в публикации.

Эта же компания строила резиденцию Старовойта в Дурнево, в которой он жил, будучи губернатором. При этом показания против экс-губернатора якобы дали бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и депутат Максим Васильев, которые сейчас находятся в СИЗО.