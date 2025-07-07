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Никитин рассказал, чем будет заниматься в первую очередь после назначения

Врио министра транспорта Никитин: буду разбираться с ситуацией с аэропортами
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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин рассказал, что в первую очередь после назначения будет заниматься ситуацией с аэропортами. Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

Он спросил у Никитина, как тот будет отмечать назначение.

«Буду разбираться в первую очередь с ситуацией с аэропортами», — сказал исполняющий обязанности главы ведомства.

До этого пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер считает рабочий опыт Андрея Никитина наилучшим для задач, поставленных перед министерством транспорта.

7 июля президент освободил министра транспорта РФ Романа Старовойта от занимаемой должности. Чиновник возглавил ведомство в мае 2024 года, а до этого пять лет занимал пост губернатора Курской области.

Исполняющим обязанности министра транспорта был назначен Андрей Никитин, с февраля текущего года работавший в должности заместителя главы Минтранса РФ. В этой роли он отвечал за цифровую трансформацию и стратегическое развитие транспортной отрасли.

Ранее президент РФ назвал транспорт одной из важнейших сфер деятельности в стране.

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