Никитин рассказал, чем будет заниматься в первую очередь после назначения

Исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин рассказал, что в первую очередь после назначения будет заниматься ситуацией с аэропортами. Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.
Он спросил у Никитина, как тот будет отмечать назначение.
«Буду разбираться в первую очередь с ситуацией с аэропортами», — сказал исполняющий обязанности главы ведомства.
До этого пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер считает рабочий опыт Андрея Никитина наилучшим для задач, поставленных перед министерством транспорта.
7 июля президент освободил министра транспорта РФ Романа Старовойта от занимаемой должности. Чиновник возглавил ведомство в мае 2024 года, а до этого пять лет занимал пост губернатора Курской области.
Исполняющим обязанности министра транспорта был назначен Андрей Никитин, с февраля текущего года работавший в должности заместителя главы Минтранса РФ. В этой роли он отвечал за цифровую трансформацию и стратегическое развитие транспортной отрасли.
Ранее президент РФ назвал транспорт одной из важнейших сфер деятельности в стране.