Сотрудник разведки Украины признался в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

СБУ: сотрудник ГУР признался в убийстве подозреваемой по делу о взрыве в Монако

Действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в ходе допроса признался в убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом в Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Из заявления следует, что убитая 1 июля прибыла на Украину и в родной стране общалась только с членами семьи и двумя мужчинами. Один из них — бывший сотрудник правоохранительных органов, второй — действующий сотрудник ГУР.

По данным СБУ, мужчины неоднократно переводили деньги на банковские счета Березовской. В связи с этим стражи порядка организовали в отношении них проверку, заподозрив мужчин в причастности к взрыву в Монако.

«Сотрудник ГУР <...> сообщил об убийстве гражданки Березовской А., которое он совершил совместно с другим фигурантом. При этом последний заявил, что о контактах с Березовской А., переводах ей денег и любых других своих действиях он не сообщал своему руководству и действовал по собственному усмотрению», — утверждается в публикации.

В СБУ добавили, что во время обыска в доме экс-правоохранителя было обнаружено подвальное помещение, напоминающее комнату для пыток.

Сейчас оба фигуранта находятся под стражей. В тексте уточняется, что тело Березовской было найдено после показаний одного из злоумышленников.

Тело подозреваемой в покушении на Ермолаева обнаружили вечером 6 июля под Киевом. Сообщалось, что женщину застрелили.

Взрыв в Монако произошел 29 июня. Согласно последней информации, в результате теракта пострадали шесть человек, включая Ермолаева и его спутницу. В покушении заподозрили Березовскую. Интерпол по запросу Монако объявил ее в розыск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее теракт в Монако назвали сигналом для европейцев.