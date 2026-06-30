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Общество

Появились новые детали подрыва украинского олигарха в Монако

Monaco-Matin: спутнице украинского олигарха оторвало ноги при взрыве в Монако
Manon Cruz/Reuters

Спутнице украинского бизнесмена Вадима Ермолаева оторвало ноги при взрыве в Монако. Подробности теракта опубликовала местная ежедневная газета Monaco-Matin со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Отмечается, что три основных жертвы теракта выжили. Их доставили в больницы Ниццы в экстренном порядке. Наибольшую обеспокоенность медиков вызывает состояние женщины, у которой в результате взрыва оказалась оторвана часть нижних конечностей.

По данным некоторых СМИ, пострадавшая является спутницей Ермолаева, однако официального подтверждения этой информации нет.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. В правительстве Монако назвали случившееся терактом. Изначально сообщалось о трех пострадавших, в числе которых украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Однако позже госминистр княжества Кристоф Мирман уточнил, что помимо этих трех человек в больницу были доставлены еще четверо. Мирман отметил, что это первый в истории Монако теракт. Исполнитель пока находится на свободе, ведется его розыск.

Ранее французский политик предположил, что Зеленский причастен к теракту в Монако.

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