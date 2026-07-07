По делу об убийстве подозреваемой в теракте в Монако задержан разведчик

«УП»: офицера ГУР задержали по делу об убийстве покушавшейся на Ермолаева

Действующего офицера Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и бывшего сотрудника силовых структур задержали по делу об убийстве женщины, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники.

Других подробностей о задержании издание не приводит.

Тело украинки Анастасии Березовской обнаружили накануне вечером под Киевом, сообщали собеседники «УП». По их данным, женщину застрелили.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако 29 июня. Как писало издание Nice-Matin, предприниматель вышел из комы 4 июля, его состояние назвали «обнадеживающим». При этом его спутница по-прежнему находится в критическом состоянии. Женщине ампутировали обе ноги, провели несколько переливаний крови, кроме того, сохраняется риск потери зрения, слуха и речи. Ее 13-летний сын, также пострадавший при взрыве, находится в детской больнице, его жизни ничто не угрожает.

Березовская является главной подозреваемой по делу об организации взрыва в Монако. Интерпол объявил ее в международный розыск.

Ранее посол назвал взрыв в Монако сигналом для европейцев.