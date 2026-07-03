Подозреваемая во взрыве в Монако объявлена в международный розыск

Подозреваемая в связи со взрывом в Монако украинка Березовская находится в бегах

Украинка, подозреваемая в совершении взрыва в Монако против украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, находится в бегах. Об этом говорится в пресс-релизе генпрокуратуры ФРГ.

По данным Интерпола, речь идет о гражданке Украины Анастасии Березовской.

В отношении женщины выдан международный ордер на арест.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Госминистр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Он назвал это первым подобным случаем в истории княжества.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, в числе которых Ермолаев. Однако позже Кристоф Мирман уточнил, что, помимо этих трех человек, в больницу были доставлены еще четверо. Наибольшую обеспокоенность медиков вызывало состояние женщины, у которой в результате взрыва оказалась оторвана часть нижних конечностей. По неподтвержденным данным, это спутница украинского бизнесмена.

Ранее власти Монако назвали взрыв первым терактом в истории княжества.