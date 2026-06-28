На НПЗ в Славянске-на-Кубани вспыхнул пожар. На предприятие упали обломки беспилотника

На НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар после атаки БПЛА

На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника. Фрагменты дрона также повредили линию электропередачи и частный дом. В соседнем Красноармейском районе повреждения получили еще четыре дома, одному человеку потребовалась медицинская помощь.

На территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани произошел пожар после падения обломков беспилотника. Фрагменты БПЛА также повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбило стекла.

По предварительным данным, в городе никто не пострадал. В другом районе Краснодарского края обломки дрона повредили четыре дома, медицинская помощь потребовалась одному человеку.

Пожар вспыхнул после падения БПЛА

О возгорании на НПЗ в ночь на 28 июня сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По данным властей, причиной стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.

Фрагменты дрона также повредили линию электропередачи. В одном из частных домовладений выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших в Славянске-на-Кубани нет. На территории завода и в других местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

НПЗ принадлежит компании «Славянск ЭКО». Производственная площадка находится на улице Колхозной в промышленной части Славянска-на-Кубани. Мощность предприятия составляет 4 млн тонн нефти в год. У завода есть собственные подъездные железнодорожные пути. Помимо НПЗ, в структуру группы входят нефтедобывающие предприятия, логистическая компания и морской терминал с причалом в порту Темрюка.

Обломки упали на дома

Последствия ночной атаки обнаружили и в Красноармейском районе Краснодарского края. В хуторе Трудобеликовском обломки беспилотника повредили четыре частных дома.

Медицинская помощь потребовалась одному человеку. После ее оказания госпитализация не понадобилась.

Красноармейский район находится рядом со Славянским. На его территории расположены объекты нефтяной инфраструктуры. За три дня до пожара на Славянском НПЗ обломки беспилотника упали на Полтавскую нефтебазу в Красноармейском районе. После этого на объекте также начался пожар.

Атака на жилые районы

Предыдущая атака беспилотников на Славянск-на-Кубани произошла менее чем за две недели до пожара на НПЗ. Утром 16 июня обломки дрона упали на крышу частного дома и в огород. Первоначально сведений о пострадавших и серьезных разрушениях не поступало.

В ту же ночь последствия атаки зафиксировали и в других районах Краснодарского края. В станице Полтавской обломки беспилотника упали на территорию нефтебазы, после чего там начался пожар. На время работы экстренных служб перекрывали участок дороги между Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Возгорание позже ликвидировали. В тушении участвовали 63 человека и 21 единица техники, в том числе сотрудники МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Еще одна атака произошла 2 июня. Тогда обломки сбитого беспилотника упали на территории многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани. Власти не сообщали о пострадавших.

Одновременно дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе. На предприятии начался пожар, который позднее потушили. К ликвидации возгорания привлекли 159 человек и 47 единиц техники. Пострадавших не было.