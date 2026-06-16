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Общество

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника повредили жилой дом

ЕДДС: в Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на крышу дома и в огород
Shutterstock

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на крышу дома и в огород. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на районную единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

О разрушениях и пострадавших неизвестно.

До этого в пресс-службе минприроды Самарской области сообщили, что в Сызранском районе региона 12 июня произошел лесной пожар, который возник из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По информации ведомства, речь идет о возгорании в Рачейском лесничестве возле села Рамено. Пожар удалось вовремя локализовать и потушить на площади 0,15 га. В ликвидации огня приняли участие 11 человек и шесть единиц техники, включая автоцистерну и лесопожарный трактор.

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки дронов на столицу был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода. По его данным, никто не пострадал, пожар был оперативно потушен.

Глава города уточнил, что всего в течение ночи и утра силы противовоздушной обороны сбили на подлете к городу 60 беспилотников.

Ранее пожар произошел на нефтебазе в станице Полтавской на Кубани.

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