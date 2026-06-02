На Ильском НПЗ ликвидировали возгорание после атаки БПЛА

На Кубани ликвидировали возгорание на Ильском НПЗ после атаки дрона ВСУ

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Северском районе ликвидировали возгорание. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, пострадавших в результате происшествия нет. Всего в ликвидации возгорания участвовали 159 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Рано утром 2 июня Ильский НПЗ, который входит в число ведущих нефтеперерабатывающих заводов Южного федерального округа, атаковали украинские беспилотники. В результате атаки произошло возгорание.

Кроме того, обломки сбитого дрона упали на территории многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани.

До этого Ильский НПЗ подвергался вражеской атаке 17 февраля 2026 года. Тогда огонь распространился на площади около 700 кв. метров. Пострадавших не было, повреждение получил резервуар с нефтепродуктами.

Ранее в ЛНР пять человек пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус и частный сектор.