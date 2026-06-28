Обломки беспилотника вызвали пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Славянске-на-Кубани произошел пожар после падения обломков беспилотника, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Также обломки повредили линию электропередачи, в одном из частных домовладений выбило стекла», — указывается в публикации.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

В последний раз беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани 16 июня. Обломки одного из дронов упали на крышу частного дома и в огород. Всего в Славянском районе были повреждены два соседних дома. Тогда никто не пострадал.

Российские военные поразили объекты транспорта и энергетики, используемые ВСУ.