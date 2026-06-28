Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Обломки беспилотника вызвали пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ
Stringer/dpa/Global Look Press

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Славянске-на-Кубани произошел пожар после падения обломков беспилотника, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Также обломки повредили линию электропередачи, в одном из частных домовладений выбило стекла», — указывается в публикации.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

В последний раз беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани 16 июня. Обломки одного из дронов упали на крышу частного дома и в огород. Всего в Славянском районе были повреждены два соседних дома. Тогда никто не пострадал.

Российские военные поразили объекты транспорта и энергетики, используемые ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
McDonald's зарабатывает не на бургерах, Red Bull не производит напитки. Что мы не знаем об известных корпорациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!