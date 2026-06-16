В Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе

На Кубани оперштаб сообщил, что пожар на Полтавской нефтебазе ликвидирован

Пожар на нефтебазе в станице Полтавской в Краснодарском крае, произошедший после атаки БПЛА, ликвидирован. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Там уточнили, что в ликвидации возгорания участвовали 63 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России.

В ночь на 16 июня в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на территории нефтебазы в станице Полтавской Красноармейского района. В связи с атакой беспилотников временно перекрыли движение на участке дороги, соединяющей станицу и хутор Трудобеликовский.

До этого Минобороны России сообщило о масштабной атаке украинских БПЛА в ночь на 15 июня. Согласно официальным данным, силами ПВО было нейтрализовано 123 дрона. Перехват целей произошел над территорией десяти российских регионов, включая Подмосковье, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В список пострадавших субъектов попали Крым, Краснодарский край, а также Брянская, Белгородская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области.

Ранее объект МНПЗ получил повреждения в результате атаки беспилотников на Москву.