В Краснодарском крае в результате атаки украинских БПЛА погиб мирный житель

Один человек погиб в Краснодарском крае в результате массированной атаки украинских БПЛА

Один человек погиб в Краснодарском крае при массированной ночной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек», — написал он.

Глава региона заявил, что поручил главе района Роману Синяговскому оказать необходимую помощь родным погибшего.

Также в городе произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные и специальные службы.

В последний раз беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Славянск-на-Кубани 16 июня. Обломки одного из дронов упали на крышу частного дома и в огород. Всего в Славянском районе были повреждены два соседних дома. Тогда никто не пострадал.

Российские военные поразили объекты транспорта и энергетики, используемые ВСУ.