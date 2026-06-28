Частные дома получили повреждения от обломков БПЛА

Четыре частных дома повреждены обломками БПЛА на Кубани, один человек пострадал

Четыре частных дома получили повреждения обломками БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома», — говорится в публикации.

Один человек пострадал. Ему была оказана необходимая медицинская помощь без госпитализации. На местах осуществляют работу оперативные и специальные службы.

Утром 27 июня министерство обороны России заявило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 175 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями регионов России.

Дроны перехватили и уничтожили над территориями Брянской, Тульской, Ростовской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской и Смоленской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. Украинские войска задействовали БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Ранее в одном из украинских регионов объявили обязательную эвакуацию.