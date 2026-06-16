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Армия

На Кубани горит нефтебаза после падения обломков БПЛА

Из-за падения БПЛА произошел пожар на нефтебазе в станице Полтавской на Кубани
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

В Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вспыхнул пожар на территории нефтебазы, расположенной в станице Полтавской Красноармейского района. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Для ликвидации возгорания задействовано 32 человека личного состава и 7 единиц спецтехники.

Кроме того, в связи с атакой беспилотников было принято решение о временном перекрытии движения на участке дороги, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский.

В оперштабе отметили, что на месте происшествия работают экстренные и специализированные службы.

До этого министерство обороны России отчиталось о масштабной атаке украинских БПЛА в ночь на 15 июня. Согласно официальным данным, силами ПВО было нейтрализовано 123 дрона. Перехват целей произошел над территорией десяти российских регионов, включая Подмосковье, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В список пострадавших субъектов попали Крым, Краснодарский край, а также Брянская, Белгородская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области.

Ранее в Самарской области произошел лесной пожар из-за падения обломков БПЛА.

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