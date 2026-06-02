Беспилотники атаковали НПЗ в Новороссийске

На Ильском НПЗ в результате атаки БПЛА произошло возгорание
Ильский нефтеперерабатывающий завод в Новороссийске (входит в число ведущих НПЗ Южного федерального округа) атаковали беспилотники, произошло возгорание. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные и специальные службы. Предварительно, никто не пострадал.

Кроме того, обломки сбитых дронов упали на территории многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани.

Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и объекты топливно-энергетического комплекса стали регулярными. Целью этих ударов является нарушение логистики снабжения и сокращение объемов переработки нефти.

На прошлой неделе автозаправочные станции в Севастополе перешли на режим строгой экономии — бензин АИ-92 и АИ-95 начали выдавать только по талонам. Такая мера необходима, чтобы восполнить запасы топлива, заявил губернатор города Михаил Развожаев. В Крыму уже действуют ограничения при реализации бензина различных марок. В связи с этим туристы столкнулись со сложностями покинуть полуостров на автомобилях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России зафиксировали дефицит бензина.

 
