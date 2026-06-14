«Террор против мирного населения». ВСУ нанесли массированный удар дронами по России

Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали сразу несколько российских регионов. В Орле после удара БПЛА по жилому дому погиб человек, еще восемь жителей пострадали. В Ярославской области целью атаки стали объекты по хранению топлива. По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО уничтожили 249 украинских дронов над регионами России, Крымом и акваторией Азовского моря. Что известно о ночной атаке ВСУ и ее последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Удар по Орлу

Ночью украинский беспилотник ударил по жилому дому в Орле. В результате атаки погиб один человек, еще восемь пострадали, им оказали медицинскую и психологическую помощь, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, жителей поврежденных квартир сразу разместили в гостиницах города. На месте работали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Позже глава региона опубликовал фотографии с места происшествия. Он заявил, что беспилотник был начинен поражающими элементами.

«На этих кадрах — очередные доказательства террористической сущности киевского режима. Не прошло и месяца после ракетной атаки ВСУ на общежитие в г. Старобельске, где погибли ни в чем не повинные студенты, и очередной украинский БПЛА, начиненный поражающими элементами, целенаправленно бьет по жилому дому в Орловской области», — написал глава региона.

Клычков также сообщил, что жителей пострадавшего дома доставили в пункты временного размещения, обеспечили питанием и всем необходимым. Муниципальные власти занимаются вопросами восстановления квартир и выплаты компенсаций за поврежденное имущество.

«При молчаливом согласии Запада продолжается террор мирного населения. Гибнут люди, а мировая общественность, СМИ, блогеры безмолвствуют. Только Армия России с поддержкой миллионов жителей страны сражается с террористической Украиной. Для этого мы создаем «БАРС-Орел», для этого работает единый «Орловский тыл». И мы обязательно победим», — добавил Андрей Клычков.

Атака на Ярославскую область

Последствия ночной атаки фиксировали и в других регионах России. В Ярославской области обломки беспилотников попали в промышленные объекты по хранению топлива.

«Возгорание ликвидируют специальные службы», — написал губернатор Михаил Евраев.

По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за угрозы новых атак власти временно перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. После стабилизации обстановки ограничения снимали, однако позже движение вновь пришлось остановить из-за повторной атаки.

Позже Евраев сообщил о восстановлении движения и напомнил жителям, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — добавил глава региона.

Другие регионы

В Брянской области, по словам врио губернатора Егора Ковальчука, дрон самолетного типа атаковал деревню Сагутьево Трубчевского района. В результате удара погибла мирная жительница, еще двое мужчин получили ранения. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В Луганской народной республике массированной атаке беспилотников подвергся Первомайск. Как сообщил глава городского округа Сергей Колягин, в городе зафиксировали повреждения имущества и возгорания на нескольких объектах. Все очаги огня оперативно ликвидировали сотрудники МЧС, обошлось без пострадавших.

В Тульской области фрагменты сбитых БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что в результате атаки никто не пострадал. Последствия происшествия устраняют экстренные службы, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. По данным губернатора, прошедшей ночью и ранним утром подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 62 украинских беспилотника.

О жертвах среди мирного населения сообщили и власти Крыма. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки БПЛА на город Саки погибла пожилая женщина. По его словам, родным погибшей окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Еще один мирный житель пострадал в Курской области. Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Дурово Рыльского района. Ранения получил 35-летний мужчина. Медики диагностировали у него акубаротравму и ожог правой кисти, госпитализация не потребовалась.

Всего, по данным Минобороны России, в период с 20:00 13 июня до 7:00 14 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областей, республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.