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Общество

В крымском городе ночью погибла пожилая жительница города

Аксенов: в результате атаки вражеских БПЛА на город Саки ночью погибла женщина
FotograFFF/Shutterstock

В крымском городе Саки в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате атаки вражеских БПЛА на город Саки этой ночью погибла пожилая жительница города», — написал он.

Аксенов отметил, что органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку родным погибшей. Кроме того, он призвал всех сохранять спокойствие, проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что Украина не сможет организовать блокаду Крымского полуострова, в Киеве это понимают. По его словам, Украины не достигнет цели «обесточить продуктовые запасы Крыма», так как у нее не хватит на это ресурсов. Москва, в свою очередь, держит постоянную связь с полуостровом, а «логистика работает хорошо, есть различные сухопутные пути», указал военный.

Ранее стала известна реакция Зеленского на национализацию его квартиры в Крыму.

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