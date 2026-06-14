Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы снова перекрыли

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки БПЛА

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь перекрыли из-за повторной атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев в «Максе».

«Регион сегодня повторно подвергается вражеской атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В целях обеспечения безопасности вновь перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он.

Евраев призвал граждан воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей или выбрать маршрут без этого участка.

Утром 14 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за ночь. Российское оборонное ведомство уточнило, что дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Ростовской, Владимирской, Рязанской, Астраханской, Ярославской, Тверской, Костромской областей, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.