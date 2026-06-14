Мужчина получил ранение при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области

Хинштейн: житель Рыльского района ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Мирный житель получил ранение при ударе беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что беспилотник атаковал машину в населенном пункте Дурово.

«Пострадал 35-летний мужчина: у него акубаротравма и ожог правой кисти. Наши медики на месте оказали ему помощь, будет наблюдаться амбулаторно», — уточнил Хинштейн.

Губернатор отметил, что Украина продолжает совершать «подлые удары по мирным территориям».

«Пожалуйста, берегите себя. Нет ничего дороже здоровья и жизни», — заключил Хинштейн.

До этого Хинштейн заявил, что в курском приграничье в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ранены две мирные жительницы. По его информации, утром 14 июня украинский беспилотник атаковал Рыльск.

По данным губернатора, за прошедшие сутки, с 09:00 13 июня до 09:00 14 июня, средства ПВО сбили 168 вражеских дронов различного типа. Артиллерийским обстрелам со стороны Украины подверглись отселенные районы — зафиксировано 95 таких случаев. Еще 20 раз дроны атаковали регион с помощью взрывных устройств.

Ранее премьер Латвии проговорился о секретном решении по украинским беспилотникам.