Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчина получил ранение при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области

Хинштейн: житель Рыльского района ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Мирный житель получил ранение при ударе беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что беспилотник атаковал машину в населенном пункте Дурово.

«Пострадал 35-летний мужчина: у него акубаротравма и ожог правой кисти. Наши медики на месте оказали ему помощь, будет наблюдаться амбулаторно», — уточнил Хинштейн.

Губернатор отметил, что Украина продолжает совершать «подлые удары по мирным территориям».

«Пожалуйста, берегите себя. Нет ничего дороже здоровья и жизни», — заключил Хинштейн.

До этого Хинштейн заявил, что в курском приграничье в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ранены две мирные жительницы. По его информации, утром 14 июня украинский беспилотник атаковал Рыльск.

По данным губернатора, за прошедшие сутки, с 09:00 13 июня до 09:00 14 июня, средства ПВО сбили 168 вражеских дронов различного типа. Артиллерийским обстрелам со стороны Украины подверглись отселенные районы — зафиксировано 95 таких случаев. Еще 20 раз дроны атаковали регион с помощью взрывных устройств.

Ранее премьер Латвии проговорился о секретном решении по украинским беспилотникам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!