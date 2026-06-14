Губернатор Орловской области показал кадры с места атаки дрона ВСУ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс» кадры последствий удара украинского беспилотника по жилому дому в регионе.

«На этих кадрах — очередные доказательства террористической сущности киевского режима», — написал он.

По словам Клычкова, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был начинен поражающими элементами и целенаправленно бил по жилому дому. Глава региона также сообщил, что жители пострадавшего дома доставлены в пункты временного размещения, обеспечены питанием и всем необходимым. Муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсации за поврежденное имущество, добавил губернатор.

14 июня в Орле в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по жилому дому не выжил один человек. Клычков сообщил, что еще восьмерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов, ликвидация последствий атаки продолжается, добавил глава региона.

Ранее губернатор Курской области сообщил о пострадавших из-за атаки украинских БПЛА.