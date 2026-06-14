В Ярославле возобновили движение в сторону Москвы

В Ярославле возобновлено прерванное из-за удара БПЛА движение в сторону Москвы

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, прерванное из-за атак БПЛА, восстановили. Об этом в «Максе» сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал он.

Ранее губернатор сообщал, что украинские беспилотники атаковали Ярославскую область, в целях безопасности движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто.

Утром 14 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за ночь. Российское оборонное ведомство уточнило, что дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Ростовской, Владимирской, Рязанской, Астраханской, Ярославской, Тверской, Костромской областей, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.