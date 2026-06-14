В Орле при атаке украинского дрона погиб человек

В Орле при атаке дрона ВСУ погиб человек, еще восемь пострадали

В Орле в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому дому погиб человек. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем канале в мессенджере «Макс».

«Еще восьмерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — написал он.

Губернатор отметил, что жителей поврежденных квартир временно разместили в гостиницах города. Ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов, ликвидация последствий атаки продолжается, добавил глава региона.

Кроме того, в ночь на 14 июня украинские БПЛА атаковали Смоленскую область. Губернатор Василий Анохин сообщил, что в Вязьме после падения обломков дрона загорелся частный жилой дом. Пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали в стабильном состоянии, медики оказывают ей необходимую помощь. Пожар локализован, на месте работают сотрудники МЧС и оперативные службы.

Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 249 украинских беспилотников.

Ранее на подлете к Москве сбили четыре БПЛА.