В Орле при атаке украинского дрона погиб человек

В Орле в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому дому погиб человек. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем канале в мессенджере «Макс».
«Еще восьмерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — написал он.
Губернатор отметил, что жителей поврежденных квартир временно разместили в гостиницах города. Ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов, ликвидация последствий атаки продолжается, добавил глава региона.
Кроме того, в ночь на 14 июня украинские БПЛА атаковали Смоленскую область. Губернатор Василий Анохин сообщил, что в Вязьме после падения обломков дрона загорелся частный жилой дом. Пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали в стабильном состоянии, медики оказывают ей необходимую помощь. Пожар локализован, на месте работают сотрудники МЧС и оперативные службы.
Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 249 украинских беспилотников.
Ранее на подлете к Москве сбили четыре БПЛА.