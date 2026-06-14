В Ярославской области после падения обломков БПЛА загорелись объекты по хранению топлива

Евраев: обломки БПЛА попали в промобъекты с топливом в Ярославской области

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попали в промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» губернатор региона Михаил Евраев.

Он отметил, что 14 июня на область была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство дронов сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты, уточнил губернатор.

«Возгорание ликвидируют специальные службы», — написал Евраев.

По данным губернатора, пострадавших нет. Евраев напомнил, что при обнаружении обломков дронов нельзя к ним приближаться и пользоваться телефонами. О таких находках нужно немедленно сообщать по номеру 112. Угроза новой атаки пока сохраняется, добавил он.

До этого массированная атака дронов произошла в Татарстане. В Нижнекамске 12 июня один из беспилотников врезался в жилой дом. Жителей дома эвакуировали, более 20 человек временно разместили в лагере, позже их обещали переселить в гостиницу. Также под удар беспилотников попали промышленные объекты.

Ранее на подлете к Москве сбили четыре БПЛА.