Украинские войска ночью нанесли массированный удар по Первомайску в ЛНР

ВСУ ночью атаковали при помощи БПЛА Первомайск в ЛНР

Украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по городу Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР) минувшей ночью. Об этом сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в Telegram-канале.

«Вооруженные формирования Украины совершили очередную массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию нашего города. К сожалению, не обошлось без последствий. В результате ударов зафиксированы повреждения имущества и возгорания на нескольких объектах», — написал он.

Колягин подчеркнул, что благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС все очаги возгорания были своевременно ликвидированы.

По словам главы городского округа, пострадавших в результате инцидента нет.

14 июня губернатор Александр Хинштейн рассказал, что мирный житель получил ранение при ударе беспилотного летательного аппарата ВСУ по автомобилю в Рыльском районе Курской области. У пострадавшего мужчины диагностировали акубаротравму и ожог правой кисти.

В этот же день в Орле в результате удара украинского беспилотника по жилому дому не выжил один человек. Клычков сообщил, что еще восьмерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.