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Общество

В Ярославле возобновили движение в сторону Москвы

В Ярославле возобновили движение в сторону Москвы после атаки БПЛА ВСУ
Алексей Куденко/РИА Новости

Власти сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой в Ярославле после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в «Максе» сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал он.

Евраев предупредил, что на территории области могут находиться фрагменты БПЛА, которые являются важными для следствия. При их обнаружении губернатор призвал жителей не приближаться к ним и рядом с ними не пользоваться телефонами. В таком случае необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении БПЛА по телефону 112.

Угроза беспилотной опасности в Ярославской области сохраняется.

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы второй раз за сутки перекрыли примерно в 10:20 (мск).

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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