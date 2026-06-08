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Политика

В Кремле прокомментировали удар ВСУ по поезду в Крыму

Песков назвал удар по пассажирскому поезду в Крыму преступным действием Киева
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому поезду Москва — Симферополь преступным действием Киева.

«Это преступные действия киевского режима», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Украина своими действиями делает все, чтобы затормозить переговорный процесс с Россией.

Утром 8 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. Удар пришелся по тепловозу. В результате помощник машиниста получил травмы, несовместимые с жизнью, сам машинист получил ранения.

Движение через пункт пропуска «Джанкой», расположенный на административной границе между Крымом и Херсонской областью, было временно перекрыто из-за удара дронов ВСУ. В результате атаки повреждение получило мостовое полотно в районе поселка Чонгар. В целях безопасности проезд был ограничен. Движение возобновили днем 8 июня.

Ранее были названы возможные районы запуска дронов по поезду в Крыму.

 
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