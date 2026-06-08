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Политика

В Госдуме раскрыли цели ВСУ после удара по поезду в Крыму

Депутат Колесник: ВСУ пытаются навести панику в Крыму и лишить жителей заработка
Telegram-канал «Леонид Пасечник»

Вооруженные силы Украины (ВСУ), уже совершенно не стесняясь, бьют по гражданским объектам России. На это обратил внимание член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя в беседе с «Лентой.ру» атаку на пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь.

По мнению депутата, этими ударами ВСУ пытаются навести панику в Крыму и «сломать» высокий туристический сезон, когда жители полуострова могут заработать деньги.

«В свое время не давали в Крым воду — теперь не дают, чтобы там люди зарабатывали», — отметил Колесник.

Он добавил, что ВСУ ждет расплата за удары по мирному населению. По его словам, возмездие, прежде всего, будет направлено на уничтожение логистических цепочек, по которым на Украину поставляют оружие из Европы, а также на ликвидацию западных наемников, поддерживающих террористический режим.

В ночь на 8 июня украинский беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате вражеского удара оказался ранен машинист. Его помощника не удалось спасти.

После атаки дронов было приостановлено железнодорожное сообщение на востоке Крымского полуострова. По данным оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс», всего задержано девять поездов в Крым и из него.

Ранее в России заявили о необходимости резкой смены тактики СВО.

 
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