Перевозчик отменил продажу билетов на некоторые поезда «Таврия»

Реализация билетов на некоторые пассажирские поезда «Таврия» отменена в связи с ночной атакой беспилотников на поезд из Москвы в Симферополь. Всем пассажирам будет обеспечен возврат средств без удержания сборов, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) РИА Новости.

«На данный момент отменена продажа билетов на ряд поездов, которые уже в пути или должны отправиться в ближайшие дни», — рассказали в компании.

До этого стало известно, что пассажиры всех находящихся в регионе поездов были доставлены на автобусах в места назначения — в Симферополь и Севастополь. В Симферополь прибыли пассажиры поезда № 68 Москва — Симферополь, который был атакован дроном ВСУ, и №77 Санкт-Петербург — Симферополь, а в Севастополь — пассажиры поезда №7 Санкт-Петербург — Севастополь.

8 июня глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал в регионе тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил. На фоне случившегося в Крыму начали эвакуировать пассажиров всех находящихся в регионе поездов.

Ранее ВСУ устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленобласть.