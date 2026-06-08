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В Крыму эвакуируют пассажиров всех находящихся в регионе поездов

В Крыму после атаки БПЛА в Симферополь эвакуируют пассажиров всех поездов
alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиров поездов эвакуируют на автобусах в Симферополь из Керчи после атаки дронов по одному из поездов, в результате чего было приостановлено железнодорожное сообщение на востоке Крымского полуострова. Об этом сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс» в Telegram-канале.

«Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы», — говорится в публикации.

В компании добавили, что в настоящее время в Симферополь доставляются пассажиры поездов №68 Москва — Симферополь, №77 Санкт-Петербург — Симферополь и №7 Санкт-Петербург — Севастополь. Дата отправления этих поездов — 6 июня.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал в регионе тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил.

Ранее пассажиры из Москвы сутки не могли добраться до Сочи.

 
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