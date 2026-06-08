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Стало известно количество поездов задерживающихся в Крым и из него после атаки БПЛА

«Гранд Сервис Экспресс»: девять поездов задерживаются из-за атак БПЛА на Крым
Shutterstock/fornStudio

Девять поездов в Крым и из него задерживаются из-за ночных атак беспилотников на полуостров. Об этом сообщил оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале.

Как отметили в компании, на 9:00 по московскому времени задерживается пять поездов в Крым. Три из них следовали из Москвы и были остановлены — это поезд №092 Москва — Севастополь, №173 Москва — Евпатория и №028 Москва — Симферополь. Задержка по времени здесь составляет от 3,5 до 5 часов. Поездов №316 Адлер — Симферополь и №025 Минеральные Воды — Симферополь задерживаются на 5-6,5 часов.

Из Крыма не смогли вовремя выехать четыре поезда: №174 Евпатория — Москва, №92 Севастополь — Москва, №98 Симферополь — Москва и №184 Севастополь — Мурманск. Задержка по времени здесь составляет от 7,5 до 10 часов.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал в регионе тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил. После этого в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов, находившихся в регионе.

Ранее пассажиры из Москвы сутки не могли добраться до Сочи.

 
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