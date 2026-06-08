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Армия

Названы возможные районы запуска дронов по поезду в Крыму

Полковник Матвийчук: ВСУ атаковали поезд в Крыму из Одесской или Херсонской области
alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии «Ленте.ру» предположил, что беспилотники, атаковавшие пассажирский поезд в Крыму, могли быть запущены с территории Одесской, Херсонской или Николаевской областей.

По мнению эксперта, наиболее вероятными являются Одесская и Херсонская области, поскольку этот маршрут считается самым коротким и прямым. При этом он не исключил, что дроны могли стартовать и из Николаевской области.

Матвийчук отметил, что российской стороне известны районы, где собираются беспилотники, однако такие площадки остаются мобильными и регулярно меняют местоположение.

Эксперт также связал атаки на гражданский транспорт с политикой украинских властей и их западных союзников. По его мнению, реакция международного сообщества на подобные инциденты остается сдержанной.

Утром 8 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд, следовавший по маршруту МоскваСимферополь. Удар пришелся по тепловозу. В результате помощник машиниста получил травмы, несовместимые с жизнью, сам машинист получил ранения.

По данным властей, среди пассажиров пострадавших нет. Аксенов заявил, что всем пассажирам будет оказана необходимая помощь и поддержка. Южная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Ранее более 30 дронов уничтожили в Севастополе за сутки.

 
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