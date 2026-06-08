Движение через «Джанкой» возобновили после временного перекрытия из-за атаки БПЛА

Движение по мосту через Чонгарский пролив возобновлено в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, специалисты уже обследовали место повреждения. Ремонтные работы будут проведены в максимально короткие сроки, уточнил он.

Движение через пункт пропуска «Джанкой», расположенный на административной границе между Крымом и Херсонской областью, было временно перекрыто из-за удара дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью 7 июня. В результате атаки повреждение получило мостовое полотно в районе поселка Чонгар. В целях безопасности проезд был ограничен.

В период перекрытия движение осуществлялось через автомобильные пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». При этом ограничения движения на отдельных участках федеральной автодороги Р-280 «Новороссия» на территории Луганской Народной Республики не распространялись на участок, проходящий по Херсонской области. Жители и гости региона на личном транспорте могли свободно пользоваться трассой в пределах области и следовать далее в сторону Ростовской области. Рейсовые автобусы также ходили согласно действующему расписанию.

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