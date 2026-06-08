В Новороссийске восстановили движение в сторону Геленджика после атаки беспилотников

Кравченко: в Новороссийске возобновили движение транспорта в сторону Геленджика

В Новороссийске возобновили движение транспорта по ранее перекрытым участкам дорог в направлении Геленджика. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в мессенджере «Макс».

По его словам, в настоящее время проезд доступен для автомобилистов.

Ограничения вводились на участке от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.

В это время в Новороссийске и Геленджике действовал режим опасности атаки беспилотников. Украинские БПЛА попытались атаковать оба эти города.

В то же время на территории Крыма пассажиров всех поездов эвакуировали после атаки беспилотника на поезд Москва — Симферополь.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.