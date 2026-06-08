Пассажиров всех поездов, эвакуированных из-за атаки ВСУ, доставили в пункт назначения

Всех пассажиров поездов после атаки ВСУ доставили в Симферополь и Севастополь

Пассажиры всех поездов, которые были эвакуированы из-за атаки ВСУ в Крыму, доставлены в пункты назначения — в Симферополь и Севастополь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Гранд сервис экспресса».

«Все пассажиры, которых везли на автобусах, прибыли в Симферополь или Севастополь. Это их конечные станции назначения», — говорится в заявлении компании-перевозчика.

В итоге в Симферополь были доставлены пассажиры поезда № 68 Москва — Симферополь, который был атакован дроном ВСУ, и №77 Санкт-Петербург — Симферополь, а в Севастополь — пассажиры поезда №7 Санкт-Петербург — Севастополь.

8 июня глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал в регионе тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил.

На фоне случившегося в Крыму начали эвакуировать пассажиров всех находящихся в регионе поездов.

Ранее ВСУ устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленобласть.