Карлсон обвинил власти США в замалчивании правды о деле Эпштейна

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что правительство США не хочет раскрывать правду по делу финансиста Джеффри Эпштейна о торговле несовершеннолетними и поэтому «затыкает рот» всем желающим узнать правду. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Эпштейн был «извращенцем, который жестоко обращался с девочками» и мог работать на Израиль.

«Мы знали об этом, но правительство США, за которое я голосовал, отказалось серьезно относиться к моему вопросу и вместо этого объявило дело закрытым и сказало: «Заткнись, конспиролог»», — сказал Карлсон на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Флорида.

Журналист полагает, что главный вопрос, на который должны ответить американские власти: на какие деньги и под чьим покровительством Эпштейн мог заниматься своей незаконной деятельностью.

По мнению Карлсона, финансист работал на разведку, возможно, не американскую.

«Любому очевидно, что этот человек был напрямую связан с иностранным правительством. Но никому не разрешается говорить, что это правительство было израильским», — подчеркнул журналист.

Карлсон уверен, что в Вашингтоне знают об этом.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. Также СМИ утверждают, что финансист возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров для тех же целей.

Эпштейна арестовывали дважды, в последний раз в июле 2019 года. В августе того же года мужчину нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее глава ФБР потребовал отставки генпрокурора из-за дела Эпштейна.