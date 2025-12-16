Патриотизм, наука и культура. «Движение Первых» подвело итоги 2025 года

Для «Движения Первых» 2025 год стал годом масштабного роста и системного укрепления. Организация объединила более 13 млн участников, охватив каждого третьего школьника и студента СПО. В Год 80-летия Победы и Год защитника Отечества акцент был сделан на исторической памяти, патриотизме и гражданско-нравственном воспитании. О ключевых итогах и достижениях — в нашем материале.

Быстрое развитие

В Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества организация продолжила формирование единой воспитательной среды, объединяющей детей, подростков, семьи, педагогов и региональные сообщества вокруг российской идентичности, исторической памяти и активной гражданской позиции.

По итогам года «Движения Первых» объединило более 13 млн человек.

В 2025 году «Движение Первых» стало полноправным системообразующим участником реализации национального проекта «Молодежь и дети», усилив межведомственное взаимодействие в сфере воспитания.

Движение эффективно откликнулось на ключевой общественный запрос: формирование у детей и молодежи деятельностного патриотизма — активной, осмысленной любви к Родине, выраженной в конкретных действиях, служении, ответственности и созидательной инициативе. За этот год движение обеспечило расширение проектной деятельности в направлениях патриотизма, науки, культуры, безопасности, экологии, спорта, медиа и семьи, развитие международного сотрудничества и продвижение российской модели воспитания.

«Движение Первых» объединяет детей, родителей, педагогов, государственные и общественные институты. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» вместе мы развиваем единое воспитательное пространство, чтобы дать юному поколению возможность освоить полезные навыки для жизни и будущей профессиональной деятельности. Мы стремимся помочь каждому найти свое призвание, реализовать себя в родной стране и быть счастливым», — отметил Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Президент России Владимир Путин 26 марта принял участие в заседании наблюдательного совета «Движения Первых». Глава государства пообщался с участниками движения — детьми, их родителями и наставниками. Участники движения выступили с проектами и инициативами, рассказали о том, чему посвящена их общественная деятельность. Владимир Путин отметил значимость воспитания молодежи сегодня и поддержал введение ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями во всех образовательных организациях страны.

Наблюдательный совет прошел в рамках IV съезда «Движения Первых». Он стал пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса – детей, родителей и наставников. Съезд объединил на одной площадке более двух тыс. человек из 89 регионов страны. Мероприятия отражают идеи «Движения Первых», в котором школьники и студенты – инициаторы проектов, а также проводники ценностей и традиций России.

Все эти проекты формируют деятельностный патриотизм — участие детей в реальных делах, которые укрепляют связь поколений, память и уважение к подвигу народа.

Проектная экосистема: от науки до культуры и спорта

В рамках образовательно-туристских программ «Университетские смены» школьники и студенты СПО определяются с будущей профессией, получают ценный опыт и знакомятся с вузами. В этом году к программе присоединились 106 вузов-партнеров, в которых было проведено 208 смен.

По состоянию на декабрь 2025 года 16 353 человека из 86 субъектов РФ приняли участие в программах (из них 2 827 человек из 85 субъектов РФ – по конкурсному отбору «Движения Первых»). На сменах у участников была возможность пообщаться с известными общественными деятелями, артистами, спортсменами. Также были организованы тематические мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в честь 80-летия российской атомной промышленности.

«Движение Первых» активно участвует в летней оздоровительной кампании 2025 года, проведя более 11 600 «Смен Первых», охвативших свыше 4,3 млн детей, включая находящихся в трудной жизненной ситуации. Было подготовлено более 22 тыс. вожатых. Программы смен формируют активную гражданскую позицию, развивают лидерские и коммуникативные навыки, укрепляют патриотизм, приверженность спорту и здоровому образу жизни.

«Движение Первых» активно формирует интеллектуальный и научный потенциал будущего России. В этом году стартовал всероссийский проект «Первые в науке». Его ключевым элементом являются «Научные клубы Первых». Действует 613 «Научных клубов Первых», ставших центрами развития научного творчества и исследовательских инициатив. В очном формате в них занимаются более 38 тыс. детей, погружаясь в мир науки под руководством свыше 1,2 тыс. наставников, получивших организационно-методическую поддержку от движения.

В этих клубах ребята не просто проводят эксперименты, но и осваивают специализированное программное обеспечение, учатся критически мыслить, эффективно искать информацию и находить нестандартные решения. Одновременно развиваются «гибкие» навыки – умение ярко представлять и защищать проекты, работать в команде, распределять задачи и управлять временем. Постоянное общение с научными наставниками позволяет не только перенять профессиональный опыт, но и превратить теоретическую идею в работающий прототип.

Такой комплексный подход открывает юным талантам двери в мир науки и высоких технологий, дает уверенность в своих силах и закладывает прочный фундамент для будущих карьер в самых перспективных отраслях, обеспечивая России приток высококвалифицированных кадров и укрепляя ее научно-технологический суверенитет. В целом, проект «Первые в науке» привлек более 231 тыс. участников, а инициатива «Волонтеры науки» охватила более 160 тыс. детей и подростков, значительно расширяя масштаб вовлеченности в научную деятельность по всей стране.

Финал Всероссийского проекта-фестиваля «Российская школьная весна» в 2025 году стал мощным воспитательным и творческим событием, объединившим школьников, педагогов и творческие коллективы со всей страны. Он создал пространство, где дети смогли раскрыть свой потенциал, получить поддержку наставников, обменяться опытом и вдохновиться успехами сверстников.

Фестиваль укрепил региональные команды, усилил интерес школьников к творчеству, сформировал среду для развития инициативности, сотрудничества и профессионального роста. Новый сезон, стартовавший 6 октября 2025 года, продолжает нести эти ценности, сохраняет атмосферу сотворчества и поддержку юных талантов.

На площадках финала прошли конкурсные выступления по девяти направлениям, мастер-классы и творческие лаборатории, экскурсионная и культурная программа, а также масштабные церемонии открытия и закрытия. В проекте приняли участие 28 636 школьников, было представлено 437 творческих номеров и создано 90 медиа-работ; 31 участник номинации «Малая Родина Первых» презентовал свои регионы. В отборочных этапах участвовали более 150 детей с ОВЗ, а театральное направление на финале включало 14 постановок и 120 сценических номеров.

«Движение Первых» перезапустило в 2025 году Всероссийский проект «МедиаПритяжение», нацеленный на развитие нового поколения журналистов, медиаспециалистов и повышение медиаграмотности. Проект, охватывающий широкий круг участников – от детей шести лет до взрослых (семьи, школьники, студенты, родители и педагоги), привлек более 292 тыс. участников. Под руководством более 3 тыс. экспертов из СМИ, ЦУР, пресс-служб и вузов, участники опубликовали более 57 тыс. работ в социальных сетях, которые собрали свыше 15 млн просмотров, демонстрируя успехи в освоении медианавыков. Для практической подготовки и поддержки юных талантов в 89 регионах прошло более 100 Медиафорумов и мероприятий.

По всей стране функционируют более 5 тыс. школьных медиацентров, вовлекая свыше 61 тыс. человек. В финале проекта в Москве 1186 лучших участников со всей России соревновались и учились. Победители – 30 индивидуальных участников, 3 команды и 10 семей – получили ценные призы и оборудование для оснащения медиацентров, что создает мощный стимул для их профессионального роста и развития собственных медиапроектов.

В Национальном центре «Россия» состоялось торжественное открытие современной просветительской площадки для детей и молодежи — «Пространство возможностей». Открытие стало стартом новой образовательной платформы, где юные посетители не просто наблюдают, а сразу включаются в процесс: попробуют себя в роли репортеров, фотографов и авторов. На базе площадки запущен собственный телерадиокомплекс, нацеленный на производство контента совместно с детьми, включающих его студии «Классного Радио» и «Новости Первых».

Всероссийский проект «Движения Первых» «Звучи» стал созидательной творческой средой для более 71 тыс. молодых россиян, выходя далеко за рамки традиционного музыкального образования. Он помогает детям и молодежи развивать творческие и патриотические навыки через ключевые инициативы: главный вокальный проект «Хор Первых», музыкально-патриотический сборник «Голоса Героев» (записанный детьми с известными исполнителями в честь героев СВО), а также «Детский симфонический оркестр Первых».

В 2025 году знаковым событием стали международные гастроли китайских и российских молодежных хоров «Взявшись за руки!», приуроченные к 80-летию Великой Победы, с концертами в Москве (10 мая) и Пекине (4 сентября). Всего участники проекта провели более 130 федеральных концертов, собрав свыше 65 тыс. зрителей и написав 30 новых песен. Проект играет важную социальную роль, способствуя развитию талантов, укреплению патриотизма и международных культурных связей среди молодого поколения.

Проект «КВН.Первые» активно способствует раскрытию творческого потенциала и развитию коммуникативных навыков у молодежи через юмор и командное взаимодействие. Проект объединил 10 120 участников и 764 команды из 89 регионов России, которые провели 11 игр на федеральном уровне. Такая деятельность позволяет молодым людям развивать чувство юмора, навыки публичных выступлений и командной работы, являясь важным инструментом социализации и самореализации, а также укрепляя уверенность в себе и способность к нестандартному мышлению.

Всероссийский проект «Юннаты Первых» объединяет более 134 тыс. детей и подростков, формируя сообщество, готовое заботиться о природе и развивать экологическую культуру и социальную ответственность. В 2025 году юные натуралисты продемонстрировали высокую гражданскую активность, проведя свыше 8,4 тыс. экспедиций, высадив более 2 млн деревьев и оказав помощь почти 60 тыс. животным в приютах.

Проект активно развивает лидерские качества и практические навыки через 9 тыс. юннатских клубов, где осваивается экологическое проектирование и научные дисциплины. Ключевым событием стал Слет в Мурманской области, итогом которого стало строительство 700-метровой интерактивной экологической тропы, подчеркивающее реальный и значимый вклад молодежи в сохранение природы и формирование ответственного отношения к окружающей среде.

На ВДНХ прошел Международный фестиваль «Движения Первых», приуроченный ко Дню защиты детей. С 31 мая по 1 июня более 235 тысяч детей и взрослых, в том числе делегации из 89 регионов страны и еще 26 стран мира, приняли участие в праздничных мероприятиях и общеразвивающей программе. Вместе первые дали старт летней оздоровительной кампании, почтили память защитников Отечества, вышли на «Шествие дружбы», наградили лауреатов I всероссийской премии «Разговоры о важном» и многое другое.

Равные возможности

Количество участников выросло и в других флагманских проектах «Движения Первых», помогая детям и молодежи развивать разнообразные навыки.

«Вызов Первых» способствует физическому развитию и формированию здорового образа жизни. В 2025 году проект привлек почти 288 тыс. участников, включая более 4 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, что подчеркивает его инклюзивный подход. Эта экосистема спортивных активностей вовлекает детей, родителей и педагогов-наставников (более 45 тыс.). К инициативе присоединились 11 выдающихся спортсменов, среди которых 7 Олимпийских чемпионов, вдохновляя молодежь на достижения.

«Движение Первых» также развивает у подрастающего поколения приверженность духовно-нравственным и семейным идеалам. Для формирования художественного вкуса, а также для знакомства с историей и культурой страны, в 2024 году «Движение Первых» и Российское общество «Знание» организовали Всероссийский конкурс «Родная игрушка». В 2025 году он собрал более 28 тыс. заявок из 89 регионов от авторов старше 14 лет.

Лучшие идеи были доработаны до прототипов в мастерских компаний-партнеров. После экспертной оценки 149 работ прошли народное голосование, а итоги конкурса были подведены на Фестивале детства в Национальном центре «Россия», где была представлена интерактивная выставка 59 прототипов-финалистов. Победителей в пяти номинациях выбирали эксперты совместно с семьями из сообщества «Родные-любимые». Разработки лауреатов получат шанс на массовое производство, открывая новые возможности для талантливых авторов и обогащая культурное пространство.

Одной из основных ценностей движения является крепкая семья. Семейное сообщество «Движения Первых» «Родные – Любимые», созданное по инициативе родителей, развивается во всех регионах России. Вся деятельность основывается на принципах соавторства детей и взрослых, диалоге поколений и непрерывном развитии всех членов семьи. Сегодня во всех 89 субъектах РФ созданы региональные семейные сообщества. Летние слеты в июле 2025 года в Смоленской области собрали 1300 человек, а в семейном арт-квартале на фестивале «Таврида.АРТ» приняли участие 300 представителей. Ключевая задача 2025 года – расширение сообщества и вовлечение новых категорий семей, включая студенческие и молодые, что способствует укреплению семейных связей и развитию многопоколенных сообществ.

«Движение Первых» активно развивает международное направление и поддерживает инициативы детей и молодежи, способствуя их всестороннему развитию и вовлечению в созидательную деятельность.

Всероссийский проект «Пилоты будущего» стал результатом сотрудничества «Движения Первых» с Федерацией гонок дронов России. Он направлен на развитие у детей и подростков знаний, умений и компетенций в области инновационных технологий и спорта. В 2025 году подано более 16 тыс. заявок со всей России.

Проект погружает участников в мир авиации и гонок дронов, предлагая обучение и соревнования по 5 дисциплинам (Класс 75 мм, Технический симулятор, Дрон-баскетбол, Сборка дрона, Скоростной мониторинг). Инициатива получила поддержку президента России Владимира Путина на IV съезде «Движения Первых», что привело к оснащению одной из школ оборудованием для обучения управлению дронами.

Проект открывает школьникам мир инженерных профессий и инновационных технологий, формирует интерес к STEM-дисциплинам, развивает технические навыки и стимулирует таланты. Это способствует подготовке нового поколения специалистов в высокотехнологичных областях и поддерживает национальные приоритеты в развитии беспилотных технологий.

Стратегия до 2030 года

В этом году была принята программа развития «Движения Первых» до 2030 года, которая предполагает дальнейшее развитие системы первичных отделений, в первую очередь за пределами образовательных организаций и достижение показателя общего количества вовлеченных в деятельность движения до 18 млн человек.

2025 год стал для «Движения Первых» годом качественного прорыва: организационного, содержательного и ценностного. Движение утвердилось как ключевой институт воспитания молодежи и формирования деятельностного патриотизма — активной гражданской позиции, ответственности и готовности служить России делом.

Создана устойчивая инфраструктура, обеспечивающая развитие лидерства, научного мышления, творческого потенциала и социальных навыков у миллионов детей.

«Движение Первых» внесло значимый вклад в укрепление национальной идентичности, исторической памяти, культурного единства и социальной солидарности, подтвердив свою стратегическую роль в достижении национальных целей Российской Федерации.