Какие бывают IQ-тесты и правда ли они показывают уровень интеллекта?

Тесты для определения уровня интеллекта (IQ-тесты) появились более 100 лет назад и до сих пор пользуются большой популярностью. Широко распространено представление, что они показывают, насколько человек умен. Так ли это и стоит ли доверять их результатам? «Газета.Ru» разобралась, какие бывают IQ-тесты, для чего нужно измерять свой IQ, и может ли это знание помочь спрогнозировать, насколько человек будет успешен в работе и карьере.

Что такое IQ-тесты

Интеллект — сложная и многогранная характеристика, которая с давних времен привлекает внимание ученых. Попытки его измерить и количественно оценить привели к появлению тестов на интеллект, или IQ-тестов от англ. intelligence quotient — коэффициент интеллекта)

Понятие «коэффициент интеллекта» впервые появилось в 1912 году. Его придумал и ввел в обиход немецкий психолог и философ Вильгельм Штерн. Он предложил применять результаты деления умственного возраста человека на его хронологический возраст в качестве основного показателя интеллектуального развития, рассказала «Газете.Ru» практический психолог Любовь Полякова.

Четыре года спустя, коэффициент интеллекта впервые был использован в шкале интеллекта Стэнфорда-Бене. Со временем интерес человечества к тестам на коэффициент интеллекта все сильней набирал силу.

IQ-тесты — это тесты для определения интеллектуального развития человека. Измеряют логическое мышление, математические способности, пространственное восприятие, способность к анализу, к обработке информации. Не оценивают, например, эмоциональный интеллект или креативность. То есть оценивают только способность решать определенный тип задач. Любовь Полякова практический психолог

В начале двухтысячных многие компании за рубежом и в России стали обращать внимание на показатель IQ у кандидатов, для чего требовали проходить тесты. Постепенно мода на тестирование при приеме на работу сошла на нет, однако тесты на определение IQ по-прежнему популярны. Множество людей тестируют свой интеллект с помощью онлайн-тестов.

Виды IQ-тестов

Какого-то «правильного» или общепринятого списка вопросов для измерения интеллекта не существует. Тестов на IQ довольно много. Как отметила Любовь Полякова, в число самых популярных входят:

тест Айзенка,



тест Векслера,



Стэнфорд – Бине для детей и подростков,



прогрессивные матрицы Равена.

«Проводятся они либо на бумаге, либо онлайн. Последний вариант получил особенно большое распространение. При этом онлайн их можно найти много, часто даже непонятно, на основе чего они разработаны», — отметила психолог.

Для оценки результата тестов на интеллект сравнивают показатели со средней нормой, которую приравнивают к 100%.

В IQ-тестах 100% это условная норма. Средний уровень составляет от 85 до 115. Меньше 85 - это ниже среднего, а меньше 70 – нарушение интеллекта. Выше 115 — высокий уровень. Результат теста выше 130 – гений. Любовь Полякова практический психолог

Тест Стэнфорд – Бине

Этот тест считается одним из самых популярных и распространенных в мире тестов на IQ у детей. Появился он в самом начале XX века. Первоначальными авторами выступили французские психологи Альфред Бине и Теодор Симон.

В начале 1900-х во Франции ввели всеобщее образование. По заказу французского правительства Бине и Симон разработали тест для выявления детей, нуждающихся в дополнительной помощи в школе. Этот тест оценивал различные умственные способности, сопоставляя их с «умственным возрастом» ребенка.

Позже тест доработал профессор Стэнфордского университета Льюис Терман. Эта версия стала известна как тест Стэнфорд — Бине и получила широкое распространение в США.

Сегодня этот тест используют в Европе и Соединенных Штатах для выявления детей с трудностями в обучении. Тест измеряет пять факторов когнитивных способностей:

гибкость мышления,



общие знания,



количественное мышление,



зрительно-пространственное восприятие,



рабочая память.

Каждый из этих факторов тестируется в двух отдельных областях: вербальной и невербальной.

close Тест Стэнфорд-Бине stanfordbinettest.com

Тест Векслера

Эту систему оценки интеллекта разработал в 1939 году американский психиатр и психолог Дэвид Векслер. Цель тестирования заключалась в анализе умственных способностей у взрослых и первоначально использовалась только в медицинских целях. Впоследствии систему адаптировали и для детей.

Особенность тестирования в том, что его нельзя пройти самостоятельно. Для оценки параметров интеллекта нужен клинический психолог. В России тест Векслера применяют неврологи и психиатры при оценке состояния пациента. Он необходим при оформлении инвалидности.

Существует три варианта тестов Векслера:

WPPSI — для дошкольников от 4 до 6,5 лет.



WISC — для детей от 5 до 16 лет,



WAIS — для взрослых от 16 лет.

Каждый вариант теста состоит из вербальных и невербальных заданий, сложность которых постепенно нарастает. Испытуемым предлагают решать арифметические задачи, складывать пазлы, выкладывать картинки в последовательность и выполнять другие задачи.

Тест Векслер — эффективный инструмент при определении умственной отсталости у детей и взрослых.

close smolaw/Shutterstock/FOTODOM

Тест Айзенка

Британский психолог Ганс Айзенк разработал целую серию тестов на интеллект. Всего используется около десяти вариантов. Первые пять тестов помогают сформировать общую оценку интеллекта человека, если он будет строго следовать инструкциям. Испытуемым предлагают задачи словесного, цифрового и графического формата.

Кроме того, существуют три отдельных теста, которые различаются по форме задач: словесный, числовой и зрительно-пространственный. Они помогают глубже проанализировать особые способности человека.

С помощью таких тестов определяют интеллектуальные способности людей в возрасте от 18 до 60 лет.

close Тест Айзенка psytests.org

Тест Равена

Этот невербальный тест, состоящий из рисунков-заданий, разработал в 1936 году британский психолог Джоном Равеном. Система оценки позволяет измерить общий интеллект человека, его абстрактное мышление, склонность к анализу и способность решать задачи. Тест содержит 60 заданий, распределенных по пяти сериям.

В США тест получил большую популярность и активно использовался для диагностики интеллекта школьников, студентов и новобранцев армии.

close Тест Равена psytests.org

Школьный тест умственного развития ШТУР

Этот тест разработан в России группой психологов в конце 90-х для оценки интеллекта и знаний учеников 7–9 классов. Он состоит из шести блоков.

Каждый блок предлагает испытуемым вопросы на общие знания, эрудицию, способность мыслить аналитически, выстраивать аналогии, рассуждать и находить правила построения числового ряда. В материалах теста используется информация из пройденной школьной программы.

close Тест ШТУР psytests.org

Насколько эффективны IQ-тесты

Психолог Любовь Полякова отметила, что IQ-тесты оценивают интеллект, а тот, в свою очередь, состоит из множества взаимосвязанных способностей человека.

«Это и умение абстрактно мыслить, и способность действовать разумно, обучаться и адаптироваться к новым условиям. Значит, с помощью одной усредненной шкалы, одного теста не получится измерить и оценить весь интеллект человека», — уверена психолог.

Эксперт обратила внимание, что на успешное прохождение теста влияют разные факторы :

Человек потренировался накануне на похожих заданиях и справился с тестом на отлично.



Перед тестированием произошла конфликтная ситуация, настроение испортилось, уровень тревоги повышен, нет концентрации на заданиях, мысли путаются — и по результатам теста уровень интеллекта может получиться низким.

Будет ли результат соответствовать действительности? Конечно же, нет.

Эксперт подчеркнула, что нельзя делать поспешные выводы только на результатах одного тестирования. Нужна серия тестов и дополнительное общение со специалистом для адекватной интерпретации результатов с учетом разных обстоятельств.

Конечно, бывает очень увлекательно поизучать свой интеллект с помощью тестов для определения IQ. Но они не спрогнозируют успехов в работе и не расскажут об умении человека эффективно взаимодействовать с другими. Высокий IQ не гарантирует успеха в жизни, а низкий — не означает неспособности к развитию. практический психолог Любовь Полякова

В качестве примера психолог привела организацию рекордсменов IQ-тестов Mensa International, созданную в 1948 году. Несмотря на то, что в ней числятся исключительно «высокобалльники» по IQ, пока у членов организации нет каких-то выдающихся научных открытий или весомого вклада в общественное развитие.

Любовь Полякова рекомендует тратить время не на отстраненные тесты, а на собственное развитие, повышение уровня общих и профессиональных знаний и на занятия, которые интересны лично вам.