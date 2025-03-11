Топ-10 самых востребованных профессий в России в 2025 году: как изменился рынок за десять лет

Технологии, автоматизация и глобализация постоянно меняют рынок труда. Появляются новые специальности, а некоторые традиционные навыки теряют актуальность. Чтобы оставаться конкурентоспособным, важно понимать, какие профессии и знания понадобятся в будущем. Как изменился список самых востребованных профессий, какие специальности входят в топ-10 в России в 2025 году и почему даже в технических сферах важны soft skills — в материале «Газеты.Ru».

Что изменилось на рынке труда за последние годы

Еще 15–20 лет назад топовыми считались профессии экономиста, юриста, менеджера по продажам. Сегодня лидируют IT-специалисты, аналитики, инженеры. Главные причины перемен — технический прогресс и изменения в экономике, рассказал «Газете.Ru» HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» и член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и кадрам Гарри Мурадян.

«Раньше лидерами были профессии в промышленности и строительстве, но сейчас наблюдается рост спроса на специалистов в IT, аналитиков данных и экспертов по кибербезопасности», — перечислил он.

Многие популярные сейчас специальности просто не существовали 20–30 лет назад.

Например, в начале 2000-х не было таких профессий, как контент-менеджер, SMM-менеджер, сценарист коротких видеороликов — они появились благодаря развитию интернета. Бум цифровых технологий рождает новые специальности, а некоторые старые профессии, например, телефонисты, ламповщики, счетоводы, ушли в прошлое.

По словам HR-эксперта, причины кроются в нескольких факторах.

Цифровизация и автоматизация. Массовое внедрение компьютеров, интернета и цифровых сервисов сильно изменило экономику. С одной стороны, технологии сделали производство более эффективным, с другой — автоматизация привела к сокращению многих рутинных должностей.

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Развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта привело к высокому спросу на IT-специалистов. Также многие процессы стали автоматизированными, что увеличило потребность в аналитиках и специалистах по информационной безопасности. Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель кадрового агентства «Амалко»

Эксперты прогнозировали, что к 2022 году автоматизация уничтожит около 75 млн рабочих мест. Сейчас, в 2025 году, мы видим, что эти прогнозы во многом оправдались: некоторые профессии действительно исчезли или трансформировались под влиянием технологий. Однако в долгосрочной перспективе спрос на высококвалифицированных специалистов будет только расти. Это значит, что многим работникам придется осваивать новые навыки и проходить переобучение (или переквалификацию).

Машины берут на себя простые задачи, а человеку остается более сложная и творческая работа.

«Рост онлайн-торговли и логистики также повлиял на востребованность отдельных профессий», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Искусственный интеллект (ИИ). В 2025 году искусственный интеллект будет все активнее заменять человеческий труд в самых разных сферах.

ИИ уже умеет анализировать данные, управлять оборудованием и даже выполнять творческие задачи. Это приводит к появлению новых профессий, таких как разработчики и тренеры нейросетей, и к трансформации старых: например, врачи используют ИИ для диагностики, а юристы — для поиска нужной информации.

Специалисты, которые умеют работать с искусственным интеллектом, становятся все более востребованными.

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Демографические и социальные факторы. На рынок труда влияют не только технологии, но и изменения в обществе. В России наблюдается «демографическая яма» — на рынок труда выходит малочисленное поколение. Это создает дефицит кадров во многих отраслях. Кроме того, существует «квалификационная яма» — разрыв между тем, что умеют соискатели, и тем, что требуется работодателям.

В то же время потребность в некоторых традиционных низкоквалифицированных профессиях снижается. Например, автоматизация в торговле сокращает число кассиров, но увеличивает спрос на операторов и настройщиков сложного оборудования.

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Топ-10 самых востребованных профессий в России в 2025 году

Исходя из текущих трендов, можно выделить профессии, востребованные на рынке труда России в 2025 году. Эти специальности отличает высокий спрос со стороны работодателей и хорошие зарплатные перспективы. Вместе с HR-экспертом Гарри Мурадяном «Газета.Ru» составила топ-10 наиболее востребованных профессий.

1. Разработчик (программист)

Специалист по созданию программного обеспечения — от мобильных приложений до сложных информационных систем. Разработчики пишут код, тестируют программы, внедряют новые функции. В 2025 году специалисты IT-отрасли сохранят статус самых востребованных: в стране ощущается значительная нехватка программистов.

💡Hard skills для разработчика включают знание языков программирования (например, C++, Python, Java), алгоритмов, баз данных, умение работать с фреймворками и понимать архитектуру ПО.

В профессии также важны алгоритмическое мышление и умение решать сложные технические задачи.

💼Где работают: в IT-компаниях (от стартапов до крупных корпораций), банках, телекоммуникационных и любых других компаниях, которым нужны свои программы или сайты. Спрос на хороших разработчиков огромен, и за последние 10 лет их зарплаты в России выросли почти вдвое.

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2. Аналитик

Это специалист, который собирает и анализирует данные, чтобы на их основе делать выводы и помогать бизнесу принимать решения. В эпоху больших данных значение аналитиков резко возросло.

У профессии несколько специальностей: бизнес-аналитик (анализирует бизнес-процессы компании), финансовый аналитик (работает с финансовыми показателями), системный аналитик (проектирует требования для IT-систем), продуктовый аналитик (исследует поведение пользователей продукта) и даже веб-аналитик (собирает и анализирует данные о поведении пользователей на веб-сайтах). В целом аналитик должен уметь структурировать информацию, выявлять закономерности и давать рекомендации.

💡Hard skills: знание статистики и математики, навыки работы с инструментами обработки и анализа данных — от Excel до языков программирования (Python, R, SQL для анализа больших объемов данных). Обязательно знание конкретной области: например, финансовые аналитики должны разбираться в экономике, а продуктовые — в поведении клиентов.

💼Где работают: В крупных компаниях и организациях, на предприятиях и в агентствах. Вакансии аналитиков размещают банки, телеком-операторы, IT-компании, промышленные предприятия, консалтинговые и маркетинговые агентства. В современных компаниях под каждую задачу стремятся собирать и анализировать данные — поэтому хорошие аналитики нарасхват.

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3. Медицинский работник (врач, медсестра)

Здравоохранение — одна из ключевых сфер, где постоянно нужны кадры. Особенно высок спрос на врачей разных специальностей: терапевтов, педиатров, хирургов, анестезиологов, стоматологов. Также крайне востребован средний медперсонал — медсестры и фельдшеры. В медицине появляются новые специальности: например, молекулярный диетолог, разработчик киберпротезов, генетический консультант — на стыке биологии и IT. Эти «профессии будущего» пока редки, но могут стать массовыми всего через несколько лет.

💡Hard skills медработника — глубокие знания анатомии, диагностики, генетики, химии, биологии, гигиены и других дисциплин, умение проводить лечебные процедуры, работать с медицинским оборудованием и инструментами. Способность запоминать, структурировать и анализировать большие объемы информации.

💼Где работают: больницы, поликлиники, частные медицинские центры, станции скорой помощи, научно-исследовательские медицинские институты.

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4. Инженер

Специалисты, которые создают или проектируют технические устройства или технологические процессы, а также занимаются их усовершенствованием. Инженеры требуются практически в каждой отрасли — от промышленности и строительства до IT и биотехнологий. В зависимости от направления бывают инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-электротехники, инженеры-программисты и другие. Инженерные специальности сегодня особенно востребованы, во многих регионах ощущается нехватка специалистов.

💡Hard skills инженера — это техническое образование (физика, математика), освоение профильных инженерных дисциплин, умение работать с конструкторской документацией, знание материалов и технологий производства, владение специализированным программным обеспечением (CAD-системы, симуляторы и т. п.). Важна склонность к анализу и навыки решения прикладных задач.

💼Где работают: на заводах и фабриках, в конструкторских бюро, научно-исследовательских институтах, в компаниях из сфер энергетики, транспорта, строительства, IT, а также в высокотехнологичных компаниях.

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5. Менеджер

Задача менеджера — организовывать работу и добиваться целей через планирование, координацию и руководство людьми. Менеджеры нужны на всех уровнях — от линейных руководителей отделов до топ-менеджмента компаний. В последние годы появились новые специализации: например, менеджер по онлайн-продажам и менеджер маркетплейсов — из-за бурного роста интернет-торговли, подчеркнул Гарри Мурадян. Также востребованы HR-менеджеры (по управлению персоналом), менеджеры по работе с клиентами, финансовые менеджеры и антикризисные управляющие.

Менеджер — одна из самых универсальных профессий. Хороших управленцев ценят высоко: по данным исследования HH.ru, в список самых высокооплачиваемых входят именно менеджеры среднего и высшего звена (наряду с IT-специалистами и инженерами-проектировщиками). Но следует помнить: на менеджерах лежит большая ответственность, работа часто сопряжена со стрессом и требует принятия сложных решений.

💡Hard skills менеджера включают знание принципов управления проектами, основ экономики и стратегии, умение работать с документацией, знание отрасли. Не меньшее значение имеют лидерские soft skills: ответственность, организаторские способности, коммуникабельность.

💼Где работают: в любых организациях — от небольших фирм до корпораций и госструктур.

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6. Специалист по интернет-маркетингу

Маркетинг в интернете — обширная сфера, объединяющая всех, кто продвигает продукты и компании онлайн. Это цифровые маркетологи, SEO-специалисты, SMM-менеджеры, таргетологи, контент-мейкеры, веб-дизайнеры и копирайтеры. Их общая задача — привлечь аудиторию и увеличить продажи через интернет. Например, SMM-менеджер ведет соцсети бренда, таргетолог настраивает рекламные кампании, а контент-менеджер наполняет сайты и группы интересным контентом.

В условиях жесткой конкуренции брендов маркетинг и электронная коммерция не теряют актуальности – они связывают продукт и потребителя. Даже если рынок меняется, хорошие маркетологи всегда найдут работу.

💡Hard skills зависят от конкретной роли: маркетологу нужны знания стратегий продвижения и веб-аналитики, SEO-специалисту — понимание алгоритмов поисковиков и навыки анализа показателей сайта, SMM-специалисту — знание трендов соцсетей и навыки создания контента. Общее требование — креативность и владение цифровыми инструментами (Google Analytics, рекламные кабинеты и так далее).

💼Где работают: в отделах интернет-маркетинга крупных компаний, в digital-агентствах, на фрилансе, ведя сразу несколько проектов.

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7. Работники сферы образования

Учителя, воспитатели, педагоги допобразования и преподаватели всегда востребованы на рынке труда. Однако и эти специальности подвержены изменениям: растет популярность онлайн-образования, появляются новые профессии — например, тьюторы, методисты онлайн-курсов, онлайн-репетиторы. Пандемия показала, что дистанционное обучение может быть эффективным, поэтому сейчас востребованы специалисты, умеющие учить через интернет.

Исследования показывают, что профессия учителя остается одной из самых востребованных в мире в ближайшее десятилетие. Эксперты не исключают внедрения системы искусственного интеллекта в образовательные процессы к 2030 году, но даже с развитием технологий никакой искусственный интеллект не заменит работу учителя.

💡Hard skills: глубокое знание своего предмета и методики обучения, умение составлять программы и занятия под уровень учеников, педагогическое мастерство и компетентность. Нужны и современные навыки: владение электронными платформами, умение работать с видеоуроками, тестами и специальным оборудованием.

💼Где работают: школы, университеты, онлайн-школы, образовательные центры, детские сады, EdTech-компании.

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8. Работники промышленности

В 2025 году на фоне роста производства и реализации программы импортозамещения предприятия остро нуждаются в квалифицированных рабочих кадрах. Требуются слесари, токари, сварщики, фрезеровщики, монтажники, наладчики станков, электротехники и другие мастера. В последние десятилетия многие молодые люди предпочитали идти в экономисты или юристы, и рабочих специальностей стало не хватать. Теперь ситуация меняется: спрос на рабочие руки высок, и зарплаты квалифицированных рабочих растут вместе с их навыками.

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С развитием технологий меняются и рабочие специальности: повысилась потребность в наладчиках робототехники, операторах автоматических линий. Даже самые продвинутые роботы не могут полностью заменить человека на производстве — нужны люди, которые умеют их настраивать и ими управлять. Поэтому рабочие профессии уверенно входят в топ востребованных, обеспечивая основу для всех отраслей экономики.

💡Hard skills в промышленности — это, как правило, среднее специальное образование (колледж, техникум) плюс практические умения: чтение чертежей, навыки работы с оборудованием и инструментами, знание техники безопасности. Например, хороший сварщик должен знать типы сварочных швов и металлургические свойства, а токарь — устройство станка с ЧПУ.

💼Где работают: заводы, фабрики, ремонтные мастерские, строительные и энергетические компании, автосервисы, предприятия по строительству и обслуживанию дорог и т. п.

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9. Работник сельского хозяйства

Сегодня сельское хозяйство — это высокотехнологичная отрасль. В последние годы она активно модернизируется. Здесь внедряются современные технологии и оборудование: используются дроны для мониторинга полей, системы точного земледелия, генетика в селекции растений. Современный сельхозработник должен разбираться не только в традиционных агротехниках, но и в новых технологиях.

Однако отрасль уже несколько лет переживает «кадровый голод». Курс государства на импортозамещение стимулирует развитие сельского хозяйства. На предприятиях требуются агрономы, ветеринары, инженеры-механизаторы, фермеры, специалисты по агротехнологиям. Эта сфера сегодня не так популярна среди молодежи, но предлагает стабильную работу и возможность в буквальном смысле «кормить» страну, занимаясь производством товаров первой необходимости.

💡Hard skills варьируются: агроному нужны знания биологии растений и агрохимии, ветеринару — анатомии животных и методов профилактики и лечения их болезней, механизатору — устройства сельхозтехники.

💼Где работают: фермерские хозяйства, агрохолдинги, сельхозпредприятия, сельскохозяйственные научные центры, службы ветеринарии, перерабатывающие предприятия.

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10. Логист

Логистика — это организация перевозок и поставок товаров. После глобальных изменений последних лет (пандемия, перестройка цепочек поставок) профессионалы-логисты стали особенно востребованы. Они планируют маршруты доставки, выбирают транспорт, оптимизируют склады, следят за таможней и документацией — чтобы нужные грузы дошли вовремя и с минимальными затратами. В логистике есть спрос на разные специальности: логист-координатор, менеджер по цепочкам поставок (supply chain), транспортный диспетчер, специалист по закупкам и запасам, складской менеджер, водитель-дальнобойщик, экспедитор.

Сегодня, когда Россия выстраивает новые торговые цепочки и находит новых поставщиков, роль логистов становится ключевой — от них зависит работа предприятий всех отраслей.

💡Hard skills: знание маршрутов, принципов перевозок (авто, ж/д, морских), умение работать с логистическими программами и таблицами, навыки расчетов стоимости и сроков. Полезны знания таможенных правил, основ международной торговли (особенно если компания работает с импортом/ экспортом).

💼 Где работают: транспортные и логистические компании, отделы логистики в торговых фирмах и компаниях, дистрибуция в ритейле, службы доставки e-commerce, производственные предприятия.

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Почему на рынке труда стали цениться софт-скиллы

В современном мире одних дипломов и технических знаний недостаточно. Soft skills (гибкие навыки) — личные качества и навыки взаимодействия — стали играть решающую роль при трудоустройстве и карьерном росте. Это касается даже технических профессий. Например, если вы блестящий программист, вам все равно придется работать в команде, общаться с коллегами и руководством, презентовать свои идеи. Между двумя кандидатами с одинаковыми техническими знаниями работодатель почти всегда выберет того, у кого лучше развиты soft skills.

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Работодатели прямо говорят, что сейчас самые востребованные компетенции — это коммуникативные навыки, делегирование задач и стрессоустойчивость, отметил HR-эксперт. Формально они не прописаны в дипломе, но от них зависит успех на рабочем месте.

Даже в IT-ориентированных профессиях развитие софт-скиллов крайне важно. Софт-скиллы, такие как коммуникация, командная работа и решение конфликтов, необходимы для эффективного взаимодействия с коллегами и клиентами. Они помогают построить эффективные отношения и обеспечить успех в любой профессии. Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель кадрового агентства «Амалко»

Что ждет профессии в будущем?

Глобальные изменения в перспективе приведут к появлению новых видов занятости. Есть прогноз, что нынешняя молодежь за трудовую жизнь сменит несколько сфер деятельности, обратил внимание собеседник «Газеты.Ru». Времена, когда человек выбирал одну профессию на всю жизнь, ушли в прошлое.

Мир меняется слишком быстро, и карьерный путь теперь может включать разные профессиональные роли. Нормальным явлением станет смена специальности в рамках одного направления или сочетание нескольких специализаций одновременно. Например, уже появилась профессия игрового разработчика, которая требует и навыков программирования, и творческого мышления художника. В будущем таких гибридных профессий станет больше — технологии проникают во все сферы, поэтому на стыке IT и других отраслей возникнут новые профессии.

В ближайшие 5-10 лет можно ожидать значительных изменений на рынке труда, например, из-за автоматизации и ИИ. Многие рутинные задачи будут автоматизированы, что увеличит спрос на специалистов, способных работать с искусственным интеллектом и машинным обучением. Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель кадрового агентства «Амалко»

Эксперты советуют быть готовыми постоянно учиться. Непрерывное образование — тренд будущего: чтобы оставаться востребованным, придется регулярно обновлять знания, осваивать новые навыки, возможно, получать не одно, а два-три образования за жизнь. Многие перспективные отрасли сегодня только формируются. Например, активно растут зеленая энергетика, климатические технологии, космический туризм — в этих сферах возникнут новые рабочие места (как когда-то появились специалисты по большим данным или по кибербезопасности). Также развитие науки ведет к новым медицинским и биотехническим профессиям (вспомним про IT-генетиков и других специалистов будущего).

«Сейчас активно развиваются экологические и устойчивые технологии. Растущая осведомленность об экологических проблемах будет стимулировать развитие профессий, связанных с устойчивым развитием», — отметил Гарри Мурадян.

При этом не стоит бояться, что роботы совсем заменят человека.

Есть области, где роль человека останется уникальной: это все, что связано с творчеством, эмпатией, заботой о людях.

Врач, психолог, учитель — примеры профессий, которые будут востребованы еще очень долго, потому что требуют человеческого участия.

Онлайн-образование станет еще более популярным, что увеличит спрос на специалистов в этой области. Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель кадрового агентства «Амалко»

Но сами эти профессии тоже будут меняться под влиянием прогресса. Например, учителя станут больше наставниками и тьюторами, используя технологии для передачи знаний, а врачи — операторами сложной диагностической техники, оставаясь при этом специалистами, принимающими решения.

«Эти изменения будут значительными, но не тотальными. Многие традиционные профессии продолжат существовать, хотя и с некоторыми изменениями в связи с технологическими достижениями», — заключил HR-эксперт.