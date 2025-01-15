Тимму убили? Суицид бывшего мужа Седоковой могли инсценировать

Самоубийство баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы могли подстроить, допустили судмедэксперты в Латвии. Выводы местных следователей расходятся с заключением российских специалистов — якобы следы на теле 32-летнего спортсмена выглядят неестественно. Родные погибшего добиваются возбуждения дела о доведении до самоубийства, а его друзья сообщили — Седокова ранее убедила Тимму переписать на нее несколько квартир.

Версию о самоубийстве поставили под сомнение

Друг баскетболиста Марк Пугачев рассказал, что в Латвии уже возбудили уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства гибели Тиммы.

«Экспертиза дала некие объявления о том, что уже [имеется] несостыковка с [результатами] той экспертизой, что сделала Москва. Вообще, две разные абсолютно. Это еще не финал, но скоро будет заключение», — объяснил он.

По словам Пугачева, латвийских специалистов заинтересовали следы на теле спортсмена .

«Борозда <…> не совпадает с тем, что [бывает при самоубийстве]. Ждем финала», — добавил друг погибшего.

Пугачев рассказал, что Анна Седокова убедила Яниса Тимму переоформить на нее несколько квартир .

«Она его убедила — «Все, что у тебя есть, тебе нужно переписать на меня, потому что Сана (бывшая жена Тиммы Сана Оша. — «Газета.Ru») скоро начнет судить». Под влиянием этой истории он делал все, что скажет Аня. Да он все [переписал], у него не было ничего. Он отдал все, что у него было», — констатировал Пугачев.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о четырех квартирах . Родственники Яниса Тиммы в курсе ситуации и намерены добиваться возбуждения уголовного дела по статье о доведения до самоубийства. Также они собираются просить следствие тщательно изучить содержание документов и переписок спортсмена, прослушать записи звонков.

Отец спортсмена Райтис Тимма обратился за помощью к адвокату Екатерине Гордон. Он попросил ее сделать все, чтобы правоохранители установили, что происходило в последние часы жизни его сына. По мнению Тиммы-старшего, к смерти молодого человека могли привести чьи-то слова или действия. Гордон сообщила, что поможет мужчине, и вместе с партнершей Аллой Салиховой обратится в правоохранительные органы.

«Любовь без денег не существует»: баскетболист Тимма не смог пережить развод с Седоковой? Латвийский баскетболист и бывший муж экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой Янис Тимма покончил... 17 декабря 18:14

Развод и смерть

Отношения и брак Тиммы и Седоковой продлились несколько лет, в октябре певица подала заявление о разводе, и 9 декабря 2024 года супруги официально развелись. Утром 17 декабря тело баскетболиста нашли в подъезде хостела «Апельсин» в Москве, куда он заселился за три дня до этого. Рядом с Тиммой нашли мобильный телефон с предсмертной запиской. Молодой человек просил связаться с бывшей женой.

За день до смерти Анна Седокова праздновала день рождения, и Тимма поздравил ее, опубликовав в Сети видео с ее младшим сыном.

«С днем рождения», — написал спортсмен и добавил эмодзи-сердечко.

На связь с родными и друзьями Тимма после этого не выходил. Его близкие после новости о смерти начали сбор средств на похороны. По словам друга спортсмена Гатиса Лининьша, семья испытывала финансовые трудности, поэтому была благодарна за любую поддержку. Анна Седокова, узнав о смерти бывшего супруга, в состоянии аффекта попала в больницу. Представительница артистки заявила, что она взяла на себя все расходы на похороны и транспортировку тела Тиммы в Латвию.

Спустя шесть дней стало известно, что тело Тиммы оставалось в российском морге, и за ним никто из близких не обращался.

На родину тело баскетболиста доставили только 25 декабря. Сестра Тиммы Лелде Жандецка поблагодарила всех за помощь в транспортировке и за соболезнования. Прощание со спортсменом состоялось 27 декабря в Риге.

«Он был хорошим мальчиком, к нему хорошо относились и в Латвии, и в России. Мне трудно что-то объяснять. Люблю его», — заявил отец баскетболиста.

После новогодних праздников Анна Седокова вернулась к выступлениям. За 40-минутный концерт придется заплатить 1,5 млн рублей. По состоянию на 8 января, певица не перечисляла деньги на похороны Тиммы, заявляла его сестра Лелде Жандецка.